Çamaşır ipiyle uçurumdan inmeye çalışan 'amatör' dağcı, 8 saat sonra kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 250 metrelik uçurumdan çamaşır ipiyle inmeye çalışan amatör dağcı, mahsur kaldığı yerden 8 saat sonra kurtarıldı.

Tarsus’un Sarıkoyak Mahallesi'nde uçurumdan iniş yapmaya çalışan 26 yaşındaki amatör dağcı Polat O., kendisini bağladığı çamaşır ipi kopunca 250 metrelik uçurumun 50'nci metresinde mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen Polat O.'yu kurtarmak için yardım ekipleri seferber oldu. Bölgeye giden sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tüm çabalarına rağmen Polat O.'yu bulunduğu yerden alamadı.

Daha sonra çağrılan AKUT ekibi, AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliği ile 2.5 saat süren çalışma ile Polat O.'yu kurtarıldı. 8 saat boyunca kurtarılmayı beklediği yerden indirilen Polat O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Dağcıların kullandığı ip yerine çamaşır ipi kullandığı onun da kopması sonucu mahsur kaldığı belirtilen Polat O. olay yerine gelen ailesiyle ayrıldı.