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Yaşam

Cam tarihi Marmaray ile değişti İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 13:24

-Cam tarihi Marmaray ile değişti İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Marmaray metro inşaatı projesi kapsamında Sirkeci'de yapılan arkeolojik kazılarda, Roma, Bizans ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan 2 bin yıllık cam sanatının izlerine rastlandı. Devam eden kazılarda elde edilen kalıntılar, Osmanlı döneminde cam sanatının ulaştığı noktayı da ortaya koydu. Doğuş Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş, Marmaray Projesi kapsamında yapılan çalışmaların, dünyanın en büyük ve önemli kazıları olduğunu, 2007 yılından beri Sirkeci'de kazı yaptıklarını belirtti. İstanbul'un, büyük imparatorluklara başkentlik yaptığını, bu yüzden her döneme ait eserlerin bulunduğunu aktaran Özgümüş, ''2 bin yıllık kesintisiz bir buluntu var. Yunanlı'nın son döneminden başlayarak, günümüze kadar geçen sürede üretilen bütün camlara ulaştık. Genç Roma, Erken Bizans, Orta Bizans, Erken Osmanlı camları, Genç Dönem camları var, Klasik Dönem Osmanlı camları var'' diye konuştu. Her dönemin kendine ait özelliğinin bulunduğunu, Yunanlılar'a ait tek bir cam kalıntısının ortaya çıktığını ifade eden Özgümüş, hala kazıların devam ettiğini, o dönem ait camların çıkabileceğini bildirdi.

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