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Cam silerken düşen temizlikçi kadın ağır yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK’ta evlere gündelik temizliğe giden 44 yaşındaki Zehra Y

08 Ekim 2017 23:21

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK’ta evlere gündelik temizliğe giden 44 yaşındaki Zehra Y., apartmanın 4’üncü katında cam silerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Zehra Y., hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi 467 Evler sokağında meydana geldi. İddiaya göre evlere gündelik giderek temizlik işi yapan 44 yaşındaki Zehra Y., apartmanın 4’üncü katındaki dairede camları silerken dengesini kaybederek düştü. Talihsiz kadının yardımına, gürültüyü duyan vatandaşlar koştu. Zehra Y., 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zehra Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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