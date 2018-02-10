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Cam silerken alt katın balkonuna düştü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da cam silerken dengesini kaybedip, alt katın balkonuna düşen Ayşe Mercan (43), yaralandı

10 Şubat 2018 17:12

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da cam silerken dengesini kaybedip, alt katın balkonuna düşen Ayşe Mercan (43), yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Fenari Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi\'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İkinci kattaki evinin camlarını silerken, dengesini kaybeden Ayşe Mercan, alt kattaki dairenin balkonuna düştü.
Yaralanan Mercan, komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ayşe Mercan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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