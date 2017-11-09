Cam filmi yasağına ilişkin tartışmalar sürüyor; Erdoğan, 'mağduriyet yaratmayın' talimatı verdi

Tartışma yaratan otomobillerde cam filmi yasağı ile ilgili olarak devreye giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'mağduriyet yaratmayın' talimatı verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) vatandaşlardan çok sayıda şikâyet yansıdı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cam filmi konusunda vatandaştan gelen şikâyetler konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet yaratılmaması” konusunda talimat verdi. Erdoğan’ın bu talimatından sonra cam filmi konusunda gözler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çevrildi.