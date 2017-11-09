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Ekonomi

Cam filmi yasağına ilişkin tartışmalar sürüyor; Erdoğan, 'mağduriyet yaratmayın' talimatı verdi

Yasak nedeniyle 750 milyon liralık maliyet ortaya çıkmıştı

09 Kasım 2017 14:47

Tartışma yaratan otomobillerde cam filmi yasağı ile ilgili olarak devreye giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'mağduriyet yaratmayın' talimatı verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) vatandaşlardan çok sayıda şikâyet yansıdı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cam filmi konusunda vatandaştan gelen şikâyetler konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet yaratılmaması” konusunda talimat verdi. Erdoğan’ın bu talimatından sonra cam filmi konusunda gözler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çevrildi. 

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