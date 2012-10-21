Çam ağaçları üzerine yaptıkları evi böcekler yedi

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan bir çiftin çam ağaçları üzerine yaptığı dubleks ev, böceklerin istilasına uğradı. Ağaçların kurumasıyla kaldıkları evin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çift, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nden istediği teknik destek ile ortadan kaldırılacak.

Artvin Orman Bölge Müdürü Ömer Naci Kaya, İskender çiftinin yardım talebi üzerine biyolog Yaşar Aksu ile birlikte evde ve evin bulunduğu alandaki ağaçlarda incelemelerde bulundu.

Evi ayakta tutan ağaçların yaklaşık 2 yıl içinde tamamen çürüyeceklerini ifade eden evin sahibi Ömer Naci Kaya, şunları söyledi:

"Böylece maalesef ev yıkılır. Bu zararlı kabuk böcekleri evin etrafındaki çam ağaçlarına da sıçramış durumda. Gelecek bahar ayında bu böcekler diğer çam ağaçlarına da zarar verecektir. Biz burada yaptığımız inceleme sonucunda iki adet feromon tuzak kurduk. Önümüzdeki nisan ayında bu bölgedeki ormanlık alanda ağaçlara yayılmış zararlı kabuk böceklerini temizlemek ve çam ağaçlarını kurtarmak üzere daha fazla feromon tuzağı asıp, zararlı böcekle biyolojik mücadelemizi sürdüreceğiz. Evin ağaçlarını belki kurtaramayacağız, ama diğer çam ağaçlarını kurtaracağız."

Kaya, doğanın içine yapılan evi kurtarmak için ellerinden gelen teknik desteği vereceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Evin yerinde muhafazası için de elimizden geleni yapacağız. Üç çam ağacının da öz odunu böceklerin verdiği zararla birlikte tamamen çürümüş. Evin yıkılmasına gönlümüz razı değil. Evin ayakta kalması amacıyla direk ağaçlarla destekleyeceğiz. İkinci bir yöntem olarak ise beton direkler kullanarak ev ayakta tutulabilir. Bu yöntem izlenirse, beton direkleri ağaç şeklinde kamufle ederek, doğaya uygun hale getirmeye yardımcı olacağız."

'Evimizi kurtaracağımız için çok mutluyum'

Neriman İskender, 21 yıl önce eşiyle birlikte kurduğu dubleks evin kurtarılması için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nden istedikleri teknik yardıma cevap geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Yetkililerin ağaçları incelediklerini ve 2 yıldan az bir süre içinde evlerinin yıkılacağını söylediklerini ifade eden İskender, "Evi kurtarmak için bizlere fikir verdiler. Evi ayakta tutan çam ağaçlarının bitişiğine ek olarak yeni sağlam odun direkler alıp dikeceğiz. Başka bir yöntem olarak ise beton direkler yaparak, evin yıkılmasını önleyeceğiz. Evimizi kurtaracağımız için çok mutluyum" dedi.

İskender, Artvin Orman Bölge Müdürü Kaya ve ekibine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Evimizi çok seviyoruz. Evimizi yeni inşa etmeye başladığımız günkü gibi heyecanlıyım ve mutluyum. Aynı zamanda evimizin bitişiğindeki çam ağaçlarını da zararlı böceklerden kurtarmak için biyolojik çalışma yapacaklar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.