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Yaşam

Çalmak için ev sahibini bekledi!

Eskişehir'de girdiği evde çalacak değerli eşya bulamayan zanlı, eve gelmesini 1.5 saat beklediği ev sahibinin parasını ve cep telefonunu gasbedip kaçtı.

06 Aralık 2008 02:00

Eskişehir'de girdiği evde çalacak değerli eşya bulamayan zanlı, eve gelmesini 1.5 saat beklediği ev sahibinin parasını ve cep telefonunu gasbedip kaçtı.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi İyiler Sokak'ta oturan Arzu K. (17), evine girip salona yöneldiğinde arkadan birinin ağzını kapattığını fark etti ve ağabeyi olacağını düşünerek tepki vermedi.
Arkasını döndüğünde elinde bıçak bulunan tanımadığı kişiyle karşılaşan Arzu K, Türkçeyi iyi konuşamayan zanlının, üzerindeki paraları ve cep telefonunu vermesi yönündeki isteğini yerine getirdi.
Çantadaki 5 YTL ile 650 YTL değerindeki cep telefonunu bıçak zoruyla alan zanlı, Arzu K'yi "1,5 saattir evde bekliyorum. Dışarıda arkadaşım var, kimseye haber verme yoksa kötü olur. Geri döneceğim" diye tehdit ederek ev telefonunun kablosunu kesti ve kaçtı.
Arzu K'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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