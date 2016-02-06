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Yaşam

Çalıştığı lüks sitenin yöneticisini öldürdü sonra da intihar etti

Halkalı'da meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti, bir kadın güvenlik görevlisi de yaralandı

06 Şubat 2016 20:31

İstanbul Halkalı'da bir sitede peyzaj mimarı olarak çalışan Şevki Kocabaş tartıştığı site müdürünü silahıyla vurarak öldürdü. Araya girmek isteyen güvenlik görevlilerinden Kamile Ayyıldız'ı da bıçaklayarak yaralayan saldırgan daha sonra otoparka giderek intihar etti.

DHA'dan Erhan Tekten ve Sinan Bilgili'nin haberine göre, olay, Küçükçekmece Halkalı'da lüks bir sitede saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 

İddiaya göre, kız arkadaşıyla aynı sitede çalışan 28 yaşındaki bahçıvan Şevki Kocabaş'ın işine dün son verildi. Durumu kabullenmeyen Şevki Kocabaş. sabah sitenin müdürü Düzgün Kaya ile tartıştı. Şevki Kocabaş, tartışma sırasında tabancasını çekerek Düzgün Kaya'ya peş peşe ateş etti. Sitenin güvelik görevlileri, saldırgana müdahale etti. Tabancası yere düşen, Kocabaş, eline geçirdiği bıçakla, kadın güvenlik görevlisi Kamile Ayyıldız'ı da yaraladı. Güvenlik görevlilerini bıçakla tehdit eden Kocabaş, yere düşürdüğü tabancasını alarak kaçtı. Sitenin otoparkına giden Kocabaş, tabancasını başına dayayarak intihar etti. Güvenlik görevlileri sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans ekipleri, Kaya ve Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kamile Ayyıldız ise, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.
 

 

Olay, bugün sabah saatlerinde Halkalı’daki lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce sitede peyzaj görevlisi olarak çalışan Ş.K(28) kısa bir süre önce işten çıkarıldı. Ş.K. işten çıkarıldıktan sonra çalıştığı sitenin müdürü D.K.’nın yanına geldi.

D.K. ile bir süre tartışan Ş.K. yanında getirdiği silahı art arda ateşledi. Olaya sitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada elindeki tabancası yere düşüren Ş.K. eline geçirdiği bıçakla güvenlik görevlilerini tehdit etti. O sırada K.A. isimli kadın temizlik müdürünü de bıçakla yaralayan Ş.K. yere düşen silahını tekrar alarak otoparka kaçtı. Otoparka kaçan Ş.K. silahıyla kendini vurarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K. ve D.K.’nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Bu sırada bıçakla yaralanan K.A. hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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