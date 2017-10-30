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Çalıştığı inşattan düşen işçi öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, çalıştığı inşaatta harç taşırken dengesini kaybederek 5’inci kattan merdiven boşluğuna düşen işçi 56 yaşındaki Tekin Kılıç, öldü

30 Ekim 2017 21:00

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, çalıştığı inşaatta harç taşırken dengesini kaybederek 5’inci kattan merdiven boşluğuna düşen işçi 56 yaşındaki Tekin Kılıç, öldü.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Tekin Kılıç, çalıştığı inşaatın 5’inci katında harç taşırken dengesini kaybetti. Kılıç merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Tekin’in düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekin Kılıç’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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