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Yaşam

Çalıştığı inşaatta üzerine beton blok düşen tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

22 yaşındaki Remzi Ersu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

02 Şubat 2017 17:39

Sömestr tatilinde para kazanmak için İstanbul'a gelerek Esenyurt'ta bir inşaatta çalışmaya başlayan tıp fakültesi öğrencisi Remzi Ersu'nun üzerine beton blok düştü. Kaza nedeniyle 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki 4'üncü sınıf tıp fakültesi öğrencisi Remzi Ersu, sömestr tatilini geçirmek için Van'dan İstanbul'a geldi. Tatilde para kazanmak isteyen Ersu, yeğeni Sefer Deli'nin yanında bir inşaatta çalışmaya başladı.



Halat bir anda koptu



İnşaat çalışması sırasında vinç tarafından kaldırılan beton blok vincin halatının kopmasıyla birlikte üniversite öğrencisi Ersu ve yeğeni Deli'nin üzerine düştü. Diğer çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ersu ve Deli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Talihsiz öğrenci Ersu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi duyan talihsiz gencin yakınları hastaneye akın etti. Ersu'nun yakınları gözyaşlarına boğulurken, ağır yaralanan Sefer Deli'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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