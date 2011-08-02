-ÇALIŞTIĞI BANKAYI SOYDU BATMAN (A.A) - 02.08.2011 - Batman'da bir banka şubesinde çalışan Ş.D'nin kasa ve müşteri hesaplarından aldığı 623 bin lira, 265 bin dolar ve 20 bin avro ile kayıplara karıştığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu bir banka şubesine gelen Ş.D'nin kasadan 120 bin lira, ATM'den 130 bin lira aldığı bildirildi. Müşteri hesaplarına da giren Ş.D'nin buradan aldığı 373 bin lira, 265 bin dolar ve 20 bin avro alarak ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Olayı araştıran polis, banka müdürü R.E'nin ifadesine başvurdu. R.E'nin, ifadesinde, Ş.D'nin bankada görevli olduğunu, kasa açma ve hesap işlemi yapmasını istemediğini belirterek, ''Cuma akşamı birlikte iş yerinden ayrıldık, herhangi bir şüpheli hareketi yoktu. İşe gelmeyince şüphelendik. Evine gittik. 2 gündür eve uğramadığını öğrendik. Durumu polise bildirdik'' dediği öğrenildi. R.E, polise, Ş.D'nin iş yerinde kullandığı masada bıraktığı notta hangi müşterinin hesabından ne kadar aldığının yazdığını söyledi. Olayı araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Polis, zanlı Ş.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.