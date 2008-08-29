Çalıştay'da tartışmalı teklif

Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinesinde Kızılcahamam’da yapılan Çalıştay’da komisyonlar, matematik dersi saatinin 4’ten 5’e çıkarılmasını, din kültürü ve ahlak bilgisi için branş sınıflarının kurulmasını teklif etti



Ders Kitaplarını Değerlendirme Çalıştayı’nda, ders saatlerinin artırılması ve öğretmenlere yeni ders programlarının uygulanmasında kolaylık sağlanması için hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi önerildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca koordine edilen ve Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde dün başlayan “Ortaöğretim Programları ve Ders Kitaplarını Değerlendirme Çalıştayı”, komisyonlarca hazırlanan raporların sunulmasıyla sona erdi.



Çalıştay’ın bitiminde, ortaöğretim’deki coğrafya, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, edebiyat, dil ve anlatım zorunlu dersleriyle ilgili kurulan komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Raporda, ders saatlerinin artırılması ve öğretmenlere yeni ders programlarının uygulanmasında kolaylık sağlanması, fiziki alt yapının iyileştirilmesi, ders programları ve kitaplarının yeniden gözden geçirilmesi önerilerinde bulunuldu.



MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan, raporların sunumundan sonra yaptığı konuşmada, “Okullarımızda ders araç gereci açısından hiçbir sıkıntı kalmamıştır. Haftalık ders saatlerinin 35-40’tan 35’e ve 30’a indirdik. Şimdi biz bir taraftan bunu yaparken, çocuklarımızın yükünü hafiflettik derken, bir taraftan da tekrar sil baştan yukarıya çıkmak elbette makul değil ama bu teklifleri biz kabul ediyoruz. Bunlar çalışılacaktır. Gerçekten makul olanlar uygulanacaktır.”



Komisyonun önerileri



Coğrafya, matematik, edebiyat, dil ve anlatım, din kültürü ve ahlak bilgisi ders programlarının değerlendirilmesi için oluşturulan komisyonların önerileri şunlar:



- Coğrafya, öğretmenlerine arazi çalışmaları için ek ders ücreti verilmeli. Kitaplardaki bilgiler güncel değil, örneğin 11. sınıf kitabında Türkiye ekonomisine ilişkin 1990’lı yılların bilgilerine yer veriliyor.



- Matematik’te müfredat ile üniversite sınavı uyumlu hale getirilmeli. Haftalık ders saati 4’ten 5’e çıkarılmalı.



- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde haftalık 1 ders saati yetersiz, ders saati 2’ye çıkarılmalı. Branş sınıfları kurulmalı. ÖSS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları çıkmalı.



- Edebiyat, Dil ve Anlatımı’nda haftalık 2 saatlik ders süresi yetersiz, konular yetişmiyor. Ders kitabı için kelimeler sözlüğü verilmeli, anlamada sıkıntı yaratıyor.