Çalışmaya gerek yok, yola devam

T24- İzmir'de 6 ay süren takip sonrası çökertilen dolandırıcılık şebekesinin lideri, meslekten atılmış öğretmen çıktı. Çete liderinin internet sosyal paylaşım sitesindeki profiline yazdıkları ise şaşırttı.



Polise, internet üzerinden araçlarını satmak isteyenlerin dolandırıldığı yönündeki şikâyetlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, 6 ay süren takibin ardından mağdurlarla bağlantı kuran şüphelileri tespit etti. 10 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, şebekenin öğretmen lideri S.Y. ile ziraat mühendisi R.Ü.’nün de aralarında bulunduğu 2’si kadın 12 kişi yakalandı.



Elebaşı S.Y.’nin, geçen yıl öğretmenlikten atıldığı, 20 gün önce mahkeme kararıyla mesleğine döndüğü, Ardahan’da göreve başladıktan hemen sonra izne ayrıldığı belirlendi.



Çarpılan 2 milyon TL



Yaklaşık 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirtilen şüphelilerin, internet üzerindeki satış sitelerinden araç sahipleriyle bağlantıya geçtiği, alışveriş sırasında peşinat vererek güven kazandıktan sonra araçları noterde üzerlerine geçirtip dolandırdıkları saptandı. Bu araçları üçüncü kişilere düşük fiyattan satan şüphelilerin, köy köy dolaşarak üreticilerle de bağlantıya geçtiği anlaşıldı. Şüphelilerin, çiftçilere mallarını almadan bir miktar peşin para verdikleri, kalanını teslimatta ödeyeceklerini söyleyip ürünleri tarladan toplattıktan sonra üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.



Dalga geçmiş



S.Y. adına Facebook’ta oluşturulan sayfanın “Hobiler” bölümüne “Halkı, temiz ve saf insanları dolandırmak, gününü gün etmek”, ilgi alanlarına “Hırsızlık, dolandırıcılık, organize suçlar”, hakkında bölümüne de “Yüzlerce insan dolandırdım, anladım ki dolandırıcılık ve hırsızlık suç değil, koskoca Türkiye devleti beni yakalayamıyor, hiç çalışmaya gerek yok, öğretmenlikten de atıldım, yola devam’ yazıldığı anlaşıldı.



