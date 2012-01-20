Çalışmak zorundaydı

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Hürriyet'in haberine göre, Evin Esen için ikindi vakti Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Camideki törende Esen'in eski eşi ve aynı zamanda rol arkadaşı oyuncu Ümit Yesin taziyeleri kabul etti. Törene, Esen'in en son rol aldığı "Akasya Durağı" dizisi oyuncuları Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Nilgün Belgün, Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan, Gülay Baltacı, Pelin Sönmez ile şarkıcı Ali Şan, tiyatrocu ve oyuncu Müjdat gezen, oyuncular Atilla Saral, Şevket Çoruh ve Mustafa Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi oyuncusu ile tiyatrocu katıldı.





Esen'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda topağa verildi. Cenaze törenine sanatçı İbrahim Tatlıses ile yapımcı Türker İnanoğlu da çelenk gönderdi. Evin Esen, dün gece solunum yetersizliği nedeniyle Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş, burada kalbi duran Esen'e canlandırma yapılmıştı. Esen daha sonra yakınları tarafından Pendik Kaynarca Özel Medicine Hospital Hastanesine götürülmek istenirken yolda tekrar kalbinin durması üzerine hayatını kaybetmişti.





Arkadaşları yanındaydı





Evin Esen'i son olarak 'Şaziment" rolünü oynadığı "Akasya Durağı" adlı dizideki rol arkadaşları cenaze töreninde yalnız bırakmadı. Rol arkadaşı olan Zeki Alasya, "Evin, çalışmazsa geçinemeyecek durumda olduğu için çalıştı. Sağlık durumu çok kötüydü. Zor çalışıyordu. Son zamanlarda rollerini azaltmışlardı. Sözün bittiği yerdeyiz. Üzüntüm, iyi bir arkadaşımı kaybetmekten öte, iyi bir sanatçı gitti. Nur içinde yatsın" dedi.

Nilgün Belgün de Esen'in yıllarını sanata vermiş emekçi bir sanatçı olduğunu belirterek, "Sağlık durumu iyi değildi. Hem bizlerle birlikte olmak istiyordu, hem de sağlığı buna müsaade etmiyordu. Ama kendi isteğiyle dizide çalıştı. Şirketimiz ona çalışma dedi ama o çalışarak hayatını kaybetti" diye konuştu.

Levent Ülgen ise duygularını "Çok ani oldu. Çok severdik birbirimizi. Keşke dizideki gibi olsa, birden bire canlansa. Ölüm gerçek hayatta acı oluyormuş. Senaryo gibi olmuyormuş" şeklinde ifade etti. Müjdat Gezen de Esen'in çok iyi bir dost ve çok iyi bir sanatçı olduğunu ifade etti. Eski eşi ve dizideki rol arkadaşı olan Ümit Yesin ise Esen'in sürprizleri seven çok şakacı bir kişiliği olduğunu kaydederek, "Şakayı çok severdi, şaka yaptı bize. Biz ayrılsak da dostluğumuz sürüyordu. Neredeyse çocukluğumuz beraber geçti. Bazen insan evliliği beceremez ama dostluğu becerir. Biz öyleydik. Çok üzgünüm" dedi.

Camideki törende, Esen'in yakınlarının ve rol arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.