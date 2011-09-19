-Çalışma saatleri kısalmalı ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyeti kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Türkiye'deki çalışma saatlerine'' ilişkin soru üzerine Yılmaz, Türkiye'de 45 saat olan çalışma süresinin Avrupa ve OECD ülkeleri ile mukayese edildiğinde yüksek olduğunu belirterek, bunun temel nedeninin de iş gücü piyasalarındaki katılık olduğunu söyledi. Yılmaz, işletmelerin yeni eleman almak yerine, mevcut elemanı daha uzun süre çalıştırma eğilimi gösterdiğini kaydederek, ''Bunu azalttığınız zaman, ortalama çalışma süresini dünya ortalamalarına çektiğiniz zaman, işsizlikte de ciddi bir azalma olacağını düşünüyoruz'' dedi. Yılmaz, bunun yeni reformlarla, iş gücü piyasalarına dönük çabalarla aşağı inmesini arzu ettiklerini belirterek, ''Böylece daha fazla insanımız aşa, işe kavuşmuş olacak. Çalışanlarımız da daha fazla kendilerine vakit ayıracakları bir yaşam modeli oluşturmuş olacaklar'' diye. Enflasyon sepetinin hesaplanması konusunda ise Yılmaz, şunları söyledi: ''Bazı ülkeler bu etkileri de yıla yayan yöntemler kullanıyorlar. Smoothing dedikleri yıl genelinde enflasyon rakamını değiştirmiyor bu yöntem, yılın genel ortalamasını değiştirmiyor ama dönemsel açıklanan rakamları bir anlamda düzelterek yıla yayarak kamuoyu ile paylaştıkları bir yöntem. Bu yöntemi de TÜİK, Merkez Bankası çalışıyor. Herhalde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alıp tartışacağız Türkiye'ye uyar mı uymaz mı? Bu tartışmaları yapacağız. Enflasyonla ilgili gündemimiz bu.''