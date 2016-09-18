T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çalışma izni için Göç Bürosu'na başvuran porno yıldızına tatsız sürpriz

Göç Bürosu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi

18 Eylül 2016 02:33

Filipinler'in başkenti Manila'da çalışma iznini güncellemek için göç bürosuna giden Japon porno yıldızı Maria Ozawa, pasaportunun ve vesikalık fotoğrafının internette paylaşıldığını öğrendi.

Sözcü'nün, İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberine göre; bir göç bürosu çalışanı, birçok meşhur porno filmde rol alan Ozawa’nın belgelerini “Bahse girerim ki bu kızı tanıyorsunuz” yazarak Facebook’ta paylaştı.

Arkadaşlarının uyarısı üzerine durumu fark eden Ozawa, “Kızmalı mıyım üzülmeli miyim bilmiyorum. Sadece buna inanamıyorum” yorumunda bulundu.

Haberde, 2005 ile 2010 yıllar arasında yüzlerce filmde rol alan Ozawa’nın bar işletmeciliği yaptığı aktarıldı.

Göç Bürosu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ETİKETLER

Japon porno yıldızıFilipinlerşok eden olayçalışma iznipornopasaport

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24