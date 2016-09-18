Çalışma izni için Göç Bürosu'na başvuran porno yıldızına tatsız sürpriz

Filipinler'in başkenti Manila'da çalışma iznini güncellemek için göç bürosuna giden Japon porno yıldızı Maria Ozawa, pasaportunun ve vesikalık fotoğrafının internette paylaşıldığını öğrendi.

Sözcü'nün, İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberine göre; bir göç bürosu çalışanı, birçok meşhur porno filmde rol alan Ozawa’nın belgelerini “Bahse girerim ki bu kızı tanıyorsunuz” yazarak Facebook’ta paylaştı.

Arkadaşlarının uyarısı üzerine durumu fark eden Ozawa, “Kızmalı mıyım üzülmeli miyim bilmiyorum. Sadece buna inanamıyorum” yorumunda bulundu.

Haberde, 2005 ile 2010 yıllar arasında yüzlerce filmde rol alan Ozawa’nın bar işletmeciliği yaptığı aktarıldı.

Göç Bürosu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.