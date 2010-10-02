-ÇALIŞMA BAKANLIĞINA 110 UZMAN YARDIMCISI ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sınavla 110 uzman yardımcısı alacak. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Bakanlığa alınacak uzman yardımcılarının 26'sı çalışma uzman yardımcısı, 26'sı da yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı olarak istihdam edilecek. Yeni alınacak 58 iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısının ise 26'sı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde, 32'si İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde görev yapacak.