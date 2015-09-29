Çalışma Bakanlığı uyardı, gelir testi için yarın son gün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Genel Sağlık Sigortası kapsamında, gelir testi yapılması ile ilgili son tarihin çarşamba günü olduğunu hatırlatan bir açıklama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çalışma Bakanı Ahmet Erdem tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup gelir testine hiç başvurmayan kişilerin en geç 30 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Hatırlanacağı gibi, 01.01.2012 tarihinden itibaren çalışmayan, aylık/gelir almayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız yaptıracakları gelir testi sonucunda çıkan genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Bilindiği üzere 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı yasa ile genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımıza gelir testine başvurma hakkı getirilmiştir. Diğer taraftan aynı Kanun ile 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımıza bu borçlarını peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksitle ikişer aylık dönemler halinde ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı tanınmıştır. Bugüne kadar 304.354 vatandaşımız primlerini yapılandırmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna, 400.000 kişi ise gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunmuştur. Bununla birlikte 6552 sayılı Kanun kapsamında gelir testi ve yapılandırma başvuruları devam etmekte olup, genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımızın en geç 30/09/2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir. Böylece kişiler ne kadar borçlarının olduğunu bilmiş olacaklardır"