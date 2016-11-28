Çalışma Bakanlığı, rest çekilen AB'den 1,3 milyar euro fon kullanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2007-2013 yılları için tahsis edilen 509,7 milyon avro ile 2014-2020 dönemi için tahsis edilen 435 milyon avro AB fonu ile tedarik ve hibe projelerinin uygulama faaliyetleri için 370 milyon avro olmak üzere, toplam 1 milyar 314 milyon avroluk bütçe kullanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gelecek yılki hedeflerine yer verildi.

Buna göre, yurt dışında bulunan veya ülkeye kesin dönüş yapan vatandaşların ve aile fertlerinin hak ve menfaatlerinin korunması, devlete bağlılıklarının güçlendirilmesi, yurt dışındaki vatandaşlara verilen hizmetinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla yurt dışı birimlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve BM ile koordinasyonun artırılması ile Türkiye'nin uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesi için, ILO, Avrupa Konseyi, OECD ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, genel müdürlüğün görev alanına giren toplantılara katılımının artırılması ve ülke ev sahipliğinde ortak projeler yapılması amaçlanıyor.

AB fonları nasıl kullanılacak?

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının gelecek yılki hedeflerinin de yer aldığı kitapçıkta, AB fonlarının nasıl kullanılacağı anlatılıyor.

Buna göre; Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA), insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı kapsamında, birinci dönem (2007-2013) için yüzde 85'i AB, yüzde 15'i de ulusal kaynaklardan olmak üzere tahsis edilen 509,7 milyon avroluk fonun 2017 yılının sonuna kadar kullanımı devam edecek.

IPA ikinci dönemi için (2014-2020) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programı hazırlandı ve AB Komisyonu tarafından onaylandı. Bu kapsamda, 435 milyon avroluk AB fonu kullanılacak.

IPA kapsamında 2016 ve 2017 yılları içinde; 21 teknik destek projesi, 44 tedarik projesi, 160 hibe projesinin (yeni imzalanacak 200 projeyle toplamda 360 proje) uygulama, raporlama ve izleme faaliyetleri, toplamda 370 milyon avroluk bütçeyle sürdürülecek.