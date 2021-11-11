Çalışma Bakanlığı'ndan "EYT" açıklaması: Öncelikli gündemimizde bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."