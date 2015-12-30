Çalışma Bakanı: Asgari ücrette maliyetin yüzde 40'ını bir yıllığına devlet karşılayacak

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, asgari ücretin belirlenmesi için bugün komisyon toplantısı yapılacağını belirterek, asgari ücretin net 1300 liraya çıkmasıyla ilgili maliyetin yüzde 40’ının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin kanun değişikliği önerildiğini açıkladı. Soylu, bu düzenlemenin sadece 2016 için geçerli olacağını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün saat 15.00'te toplanacağını söyledi. Ankara'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Soylu, "Asgari ücret artışı için bugün biraraya geliyoruz; 1,300 lira net asgari ücret rakamında umuyoruz mutabakata varacağız. Başbakan ile dün yaptığımız görüşmeler çerçevesinde asgari ücret artışından kaynaklanan maliyetin yüzde 40'ının hükümet tarafından karşılanması için düzenleme yapılması önerildi" dedi.

Destek 2016 için geçerli olacak



Çalışma Bakanı, "8.5 milyon asgari ücret alacak olana 1 ocak 2016 tarihinden itibaren yüzde 40'lık desteği teşvik olarak ortaya koyuyoruz. Bu düzenleme sadece 2016 için geçerli" diye devam etti.

Bu konudaki önergelerin dün akşam itibariyle TBMM'ye getirildiğini belirtti ve muhalefet partilerinin de bu öneriyi makul karşıladığını söyledi.

Soylu, "Danışma kurulunda bu öneriye destek veren HDP, hükümet önerisi olarak sunulduğunda destek vermedi ve biz de geri çektik, şimdi bunu yasa teklifi olarak vereceğiz. Asgari ücret için verdiğimiz taahhütü yerine getireceğiz, Başbakan bugün asgari ücretin 1,300 tl olarak açıklanması talimatını verdi. Yasa teklifi yeni yılın ilk haftasında 1 ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere hazırlanacak" dedi.

Soylu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Biz seçimlerden önce emeklilerin maaşlarına ayda 100 lira, yıl boyunca da toplam bin 200 lira katkı koyacağımızı belirtmiştik. Bunun sadece sosyal güvenlik sistemine maliyeti 10,5 milyar lira. Biz bu parayı Maliye'den ya da Hazine'den almıyoruz. Bu parayı, topladığımız primlerden ortaya koymakla mükellefiz" diye konuştu.

"Asgari ücret sonuca bağlanacak"

Asgari ücret konusunda sergiledikleri tutum nedeniyle işçi ve işveren temsilcilerine teşekkür eden Soylu, "Bu konuda hükümetimizin hazırlıkları zannediyorum ki bugün itibarıyla tamamlanacak. Daha sonra da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir araya geleceğiz ve bunu bir sonuca bağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışanlara uygulanan vergi dilimleri konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlıkları arasında tatlı bir çatışma yaşandığını dile getiren Soylu, "Bu konuyu Maliye Bakanımız ile konuştuk. Önümüzdeki günlerde tekrar değerlendireceğiz. Konuyu Sayın Başbakanımıza da aksettireceğiz. İnşallah buradan hayırlı bir sonuç çıkarmak için gayret sarf edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider dengesinin önemine işaret eden Soylu, sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının iyi koordine edilememesi halinde, verilen maaş ve ücret ile yapılan artışların hiçbir kıymetinin bulunmayacağını söyledi. Türkiye'nin en ciddi sorunlarından birinin teknik ara eleman açığı olduğunu bildiren Soylu, kamu personel rejiminin, ülkenin hedeflerine ulaşması için tartışılması ve gerçekleşmesi gereken reformların başında geldiğini belirtti.

"Evdeki bulgurdan olduk"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay da asgari ücrette bin 300 lirayı mükemmel olarak görmediklerini ancak buna itirazlarının da bulunmadığını belirtti. Uygulanan vergi dilimleri nedeniyle çalışanların ocak ayında aldığı ücretlerin hazirandan başlayarak yıl sonuna kadar düştüğüne dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:

"Ücretlerdeki düşüş yüzde 35'leri buluyor. Biz Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda olumlu adım beklerken, 2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Bu dilim yüzde 5 artırılınca biz daha çok sıkıntıya girdik. Ocak ayında 2 bin lira alan bir işçinin ücreti yıl sonuna doğru bin 600 liraya kadar düşüyor. Bizim geçen dönem aldığımız zam, bu tebliğle birlikte ortadan kalktı."