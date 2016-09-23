Çalışma Bakanı: PKK bağlantılı kamu çalışanları ihraç edilecek, Twitter hesapları da kriter

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, darbe girişiminin ardından Gülen cemaati ile bağlantılı 758 kişinin ihraç edildiğini, 319 kişinin soruşturma aşamasında olduğunu ve 383 kişinin göreve iade edildiğini söyledi. Müezzinoğlu “Kriterleri değerlendiriyoruz. Elimizde veri var. Üyeliklerdir, sosyal medya hesabıdır, tespit edilmiş konuşmalarıdır. Destekleyici verilerle ilgili çalışmalarımız var. Son şeklini almadı. Devletin kadrosunda ama Twitter hesabına bakıyorsun PKK’nın mücadelesini destekliyor” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Mehmet Müezzinoğlu, Gülen cemaatine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 657 sayılı Memurlar Yasası'na da neşter vurmaya hazırlandıklarını söyledi. "Kamuda nasıl bir statü olacağı Anayasa ile tarif edilecek" diyen Müezzinoğlu "Millete bedel ödeten bir sistemi ortadan kaldıracağız. Kamuda imtiyazlı, dokunulmaz grup kalmayacak. Demokraside millete dokunulmaz, sistematik imtiyazlar bitecek" ifadesini kullandı.

Yeni düzenleme ile devlette çalışmaya başlayan memurların ömür boyu iş güvencesi ortadan kalkacak. Memurlar gerektiğinde işten kolaylıkla çıkarılabilecek. Memur maaşları verimlilik esasına göre belirlenecek. Eş durumu gibi nedenlerle memurların büyük kentlerde birikmesi önlenecek.

Eğitim-Sen’in açığa alınan öğretmenlerle ilgili tepkilerini de değerlendiren Müezzinoğlu, “Sendikaların feveran etmesini doğru bulmuyorum. Devletin imkânlarını PKK’ya kanalize ediyor. Şimdi bunu herhangi bir sendikamız normal karşılıyorsa, sendikaların duruşuna da hak vermeyiz” dedi.

66 adliye memuruna gözaltı

Nasıl bir kamu çalışanı statüsü olacağı konusunda üç alternatif içeren bir yol haritası hazırlandı. Millete bedel ödetecek dokunulmaz bir sistem olmamalı. Burada dokunulmaz ve imtiyazlı bir yapı var. Demokrasi diyorsan dokunulmaz, imtiyazlı tek varlık millettir. Bir de sistematik imtiyazdan söz ediyoruz. O pozisyonun imtiyazı olur. 20 yıl sonra kimin nereye geleceğinin belli olduğu sistemde niye darbe planlamasın ki.

"Mağdurun hukuku"

FETÖ ile mücadelede iki ayda gösterdiğimiz teyakkuz halini 'mağdurum' diyenlere karşı önümüzdeki iki ay içinde göstermeliyiz. Mağdurun hukuku da korunacak. Bunun içinde 'ByLock' mu, himmet paralarının aklanması mı var? Hiçbiri olmadığı halde biz herhangi bir dernekle ilgili kanaatle karar verdiysek yeniden değerlendireceğiz. Hain olmayana sahip çıkacağız. Hain olan da cezasını çekecek.

FETÖ hamallık olarak nitelendirilen hiçbir yerde olmadı. AK Parti'de siyaset yapmak hamallık. Partimizde 3 milyona yakın sıfat taşıyan görevli var. Bu görevlere talip olmadılar. Çünkü angarya olarak gördüler. Partimizde 4 belediye başkanı ihraç edildi.

"Kamuoyuna açıklanacak"

FETÖ ile mücadele kapsamında ilave kriterler koyduk. Son şeklini alınca kamuoyuna açıklayacağız. Elimizde üyelik, sosyal medya hesapları ve tespit edilmiş konuşmaları içeren birçok veri var. Bunun dışında (FETÖ üyeliğini) destekleyici verilerle ilgili başlıklarımız da olacak.

"PKK'lılar ayıklanacak"

PKK terör örgütüyle ilgili çalışmamızı da önümüzdeki bir hafta içerisinde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Düşün bu kişi devletin imkânlarını PKK terör örgütüne kanalize ediyor. Devletin kadrosunda ama Twitter hesabına bakıyorsun PKK'nın mücadelesini destekliyor. Bunu herhangi bir sendikamızın normal karşılamaya hakkı yok. Bu duruşa hak vermeyiz, doğru da bulmayız.



Kıdemde adaletin, sürdürülebilirliğin olduğu bir çerçeveyi henüz oluşturamadık. Önümüzdeki hafta taraflarla görüşeceğiz. Kıdem tazminatı düzenlemesi hakkaniyetli, adaletli ve sürdürülebilir olmalı.

Konunun karara bağlanması Başbakanımızın bankalara vereceği talimata bağlı. Bankalar bu düzeyde bir sonuca yetkileri çerçevesinde imza atmayı kabul etmiyor. Bu konuda Ziraat Bankası'yla görüşmelerimiz sürüyor.

Taşerona kadro

Kamu personeli reformu bütün olarak ele alınmalı. Sistemin çok farklı alanlarıyla ilgili sıkıntılar bulunuyor. Hükümetin bakış açısına göre yol haritamızı belirleyeceğiz.

"Mağduriyet olmayacak"



Hiçbir asgari ücretlinin bin 300 liranın altında maaş almayacağını yineleyen Bakan Müezzinoğlu, "Sözümüz söz. Aylık 1 milyarlık farkı devlet karşılayacak" dedi. 66 aylığa kadar çocuğun yanında yarım zamanlı olarak ebeveynlerden biri olması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, bu konudaki yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yayımlanacağı bilgisini verdi.

1 milyon gence iş

Her yıl bir milyon 250 bin genç iş piyasasına giriyor. Yani her yıl bir milyon kişiye istihdam yaratılması gerekiyor. Yeni alanlar açmak, girişimciliği desteklemek için arazi çalışması yapacağız. Ulusal istihdam stratejisini güncelleyeceğiz.

Kredi kartına taksit

Kamuoyunun talebi vardı. Kredi kartı düzenlemeleri kararı ekonomik dinamiklerin sisteme pozitif katkı sağlaması adına alındı. Biz de yerli üretim alanlarının teşvik ve değerlendirmesini gündeme aldık. Ekonomik dinamiklerin sisteme pozitif etkisiyle bu kararlar alındı.

FETÖ soruşturması kapsamında Çalışma Bakanlığı'ndan ihraç edilen personel sayısı 785, soruşturulan 319, göreve iade edilen de 383 kişi.