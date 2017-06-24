Çalışma Bakanı Müezinoğlu: SMA Tip-1 ilaçlarını geri ödemeye alıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sakarya'da yaşanan havuz faciası için "İhmal, tedbirsizlik ve denetimsizlik" ifadesini kullandı. Yılbaşından bu yana özel sektörde 1 milyon istihdamı aştıklarını belirten Müezzinoğlu'nun SMA hastalarının ilaçlarının geri ödemeye alacaklarını da söyledi.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müezzinoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin havuzda akıma kapılarak hayatını kaybettiği olaya değindi.

"Çok acı bir tablo. Bayram arifesinde 5 vatandaşımızı havuzda kaybettik" ifadesini kullanan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Tamamen ihmal, tedbirsizlik ve denetimsizlik. Hadiseyi yalnız denetime bırakırsak azaltsak bile arzu ettiğimiz rakamları yakalayamayız. Trafik kazalarında da onlarca yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Burada kültürümüzde bir sorun var. Kendimizi değerli gören bir anlayışımız yok. Biraz tedbiri ihmal eden bir yapımız var. İşveren kendi işinde yapıyor, çalışan kendi işinde yapıyor. Beşeri sermayemizin ciddi bir yetersizliği var. Kültürel bir dönüşüme ihtiyacımız var.

Tüm kesimlerimiz duyarlılıkta kendisine düşeni iyi yapmazsa arzu ettiğimiz rakamları bulmakta zorlanırız. Burada önemli olan çok yönlü duyarlılığı gündemde tutmak. En büyük denetimi toplumun kendisi yapar. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. En ufak bir tereddütleri olduğunda alo 176'dan bize ulaşabilirler."

Müezzinoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün Türkiye'nin en temel sorunlarından biri kayıtdışılık. Bir puanlık bir kayıtdışılığın bizim bakanlığa maliyeti 2 milyar lira. Yüzlerce binlerce mağduriyet var burada. Haklarını aramaya başladıklarında ben işsiz kalırım korkusu ortadan kalkar. İŞKUR olarak bu nedenle işimi kaybettim diyen herkesin yanında olur.

"Özel sektörde 1 milyonu aştık"

Yılbaşından bu yana istihdam seferberliğinde, bunu burada ilk kez söylüyorum, özel sektör 1 milyon istihdamı aştı. Toplamda da 1.3 milyon istihdamı aştık. Burada ben işsiz kalırım diye korkmaya gerek yok. Gerekirse işini kaybetme pahasına hakkını arayacak. Biz ona yeni bir iş bulma ve mevcut işini devam ettirme yönünde gerekeni yaparız. Bizim istihdamın lokomotifi özel sektör. 13 milyon çalışanımız var, kamuda 3 milyon çalışanımız var. Bayramdan sonra hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağımız eylem planı ile genç işsizliği azaltacağız. Genç, engelli ve kadın istihdamında yeni eylem planımızı açıklayacağız. Kamuda ise bu yıl 60 binlik istihdamı Maliye ile planlayacağız. Genç girişimci olmaları için gerekli desteği vereceğiz. Kadın istihdamına da pozitif desteklerin eylem planını 15-20 gün içerisinde paylaşacağız. Engelli vatandaşlarımız için olanı da paylaşacağız. Gençlerimiz üretime hazır olsun. Türkiye orta gelir tuzağından 1 milyonla ifade ettiğimiz gençlerimizi üretime katmamızla aşabiliriz. İstihdam sayısı her yıl 1 milyon artmalı.

SMA hastalarına müjde

Normal doğumların on binde birince SMA'lı doğum riski var. Her yıl 1.3 milyon anne doğum yapıyor. Gönlümüz ister 1.5 milyonlarda olsun. 1.3 milyon doğumda 130 SMA'lı çocuğumuzun olma ihtimali var. Her yıl SMA'lı 130 çocuğumuzun tedavisini yapıyoruz. İlk 6 ayda tedavinin faydalı olduğu yönünde kanaat var. İlk 6 ayda tedavinin faydalı olduğu yönünde karar var. Şu anda 164 SMA'lı hastamızın Tip-1 hastalığı ilaçlarını geri ödemeye alıyoruz. Şu anda 34'ünü geri ödemeye aldık, 128'i incelemede. Bugün için dünyada geri ödemeye SMA'lı hastaların tamamını geri ödemeye alan bir ülke yok. Çünkü çok ağır bir maliyeti var. Fayda varsa maliyeti tartışmayız. Tedaviden yararı kararını bilim kurulları verecek. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler tedaviye uygun görülen vakaların tamamını geri ödemeye alıyoruz. İlaçlar önümüzdeki yıllarda da yüksek maliyetle gidecek. Biz bu ülkenin imkanlarını bilim kurullarını vereceği raporlarla şekillendireceğiz.

Emeklilikte yaş krtiteri

AK Parti olarak 80 milyonun yarınını bugünden daha iyi yapalım istiyoruz. Emeklilerimizi daha iyi noktalara taşıdık. Hiçbir ülkede olmayan bir emeklilik sistemimiz var. 65 yaştan önce emeklilik yok. Ama bizde 33 yaşında emekli var. Bu yaşlarda emeklilik konuşulabilir mi? Yaşa takılan vatandaşlarımızdan günü doldurmuş olanlar yaşlarını beklemek durumda olacaklar. Genç işsizlerin istihdamını başarabilmeliyiz ki ülkenin geleceği daha güçlü olsun. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimize sabırla yaşlarını doldurmalarını tavsiye ediyorum.

"Kıdem tazminatı istesinler arkalarında duracağım"

Her iki tarafın da istemediği bir süreç olursa neticede biz de kendimiz için çıkarmıyoruz. Burada iki tabloyu bir daha paylaşacağım. İki taraf da aynı noktada duruyorsa vebal günah onların diyerek hazırlıklarımızı erteleyeceğiz. İşverenden yana hükümet algısını kim söylediyse yadırgıyorum. İşçi kardeşlerim kıdem tazminatını istesinler arkalarında duracağım. Şu anda kıdem tazminatı alanların oranı yüzde 14. Bu işi hep beraber başaralım. İşveren karşı çıkarsa onları ikna etmek benim görevim olsun."