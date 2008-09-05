Çalışma Bakanı da yaparsa!

CHP'li eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, işletmesinde sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 7 bin 300 YTL idarî para cezasına çarptırıldı.



Eski bakan 4 işçiyi 2 ay boyunca sigortasız çalıştırdığı ve prim hizmet bedelini ödemediği için ceza aldı. Sigortasız işçi çalıştırdığını kabul etmeyen Kul, kendisini şikayet eden 4 çalışanı işten attı. Sosyal Güvenlik müfettişleri, işçilerin şikayeti üzerine eski bakanın Antalya'daki fa'lezzet fa'bar adlı et ve balık restoranında yaptığı incelemelerde sigortasız işçi çalıştırıldığını tespit etti. 1995-1996 yıllarında DYP-CHP koalisyonundaki 52. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı olarak görev yapan Mustafa Kul'a, çalıştırdığı işçilerin sigorta primini ödemediğinden dola- yı cezaî işlem uygulandı.



Müfettişler, İş Kanunu'na aykırı davranan eski Bakan'a 4 kişiyi 2 ay boyunca sigortasız çalıştırmaktan dolayı 2 bin 800 YTL idari para cezası, iki aylık prim hizmet bedelini ödemediği için 2 bin 100 YTL, iki aylık sigorta primi olarak da 2 bin 400 YTL olmak üzere toplam 7 bin 300 YTL ceza kesti. Bunun üzerine Kul, sigortası yatırılmadığı için şikayet eden 4 işçiyi işten attı.



Olay, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Kul'un restoranında 1 Temmuz 2008 tarihinde ekip olarak işe başlayan aşçı başı Hüseyin Doğruöz, kasap Ahmet Günyüz, balık ustası Turgay Yiğit ve mezeci Şükrü Nino, aradan bir ay geçtikten sonra sigorta primlerinin yatırılmadığını öğrendi. Konuyu bizzat Mustafa Kul'un kendisine aktaran Hüseyin Doğruöz, "Emekliliğime 2 yıl var. Sigorta benim için çok önemli." diye ısrar etmesine rağmen olumlu cevap alamadı. Doğruöz, bunun üzerine üç arkadaşıyla birlikte işyeri sahibi eski Bakan Mustafa Kul'u Çalışma Bölge Müdürlüğü ve SGK Antalya İl Müdürlüğü'ne şikayet etti. SGK müfettişleri, 25 Ağustos'ta restoranda inceleme yaptı. Şikayette bulunanların sigortasız çalıştığını tespit etti. Müfettişlerin incelemesinden sonra sadece kendisinin sigorta priminin yatırılmaya başlandığını, diğerleriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını belirten Doğruöz, "Şikayetten vazgeçmemiz için para teklif ettiler. Kabul etmeyince 3 arkadaşımla birlikte hiçbir gerekçe gösterilmeden işimize son verildi." diye konuştu. Doğruöz, restoranda 16 kişinin çalıştığını, çoğunun kendileri gibi sigortasız olduğunu aktardı.



30 yıldır aşçılık yaptığını Suudi Arabistan'da 18 yıl çalıştığını dile getiren Doğruöz, şunları söyledi: "Bize aracılık eden şahıs, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış, ozan, bestekar, şair ruhlu bir insandır, zarar gelmez.' dedi. Ekibimdeki arkadaşlar başka yerlerde çalışıyordu. Onları çalıştığı işten çıkarıp geldim. Şimdi onlara karşı mahcup duruma düştüm." Restoranda balık ustası olarak çalışan Turgay Yiğit de Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı yapmış birine böyle bir durumu yakıştıramadığını ifade etti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul ise sigortasız işçi çalıştırdığını kabul etmedi. Restoranda çalışanların hepsinin sigortalı olduğunu ileri süren Kul, "Bugüne kadar hep emeğin hakkını savundum. Halen de savunmaya devam ediyorum." dedi. Kul, şöyle konuştu: "Deneme süreleri içinde dahi olsa sigortalarını yaptırdım. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Bu arkadaşlarımızdan 15 günlük deneme süresi içerisinde kendilerinden beklediğimiz verimi alamadığımızdan dolayı yollarımızı ayırdık." Kul, restoranda iddia edildiği gibi 16 değil, 6 kişinin çalıştığını aktardı. Mustafa Kul'un Alanya Konaklı'da da Tropikas adlı bir oteli bulunuyor.



22 Temmuz'da seçilemedi



Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, Tansu Çiller'in Başbakan, Deniz Baykal'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu 52. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı olarak görev yapmıştı. 18. ve 19. dönemlerde SHP'den, 20. dönemde ise CHP'den Erzincan milletvekilliği yapan Kul, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde aynı bölgeden bağımsız aday olmuş ancak seçilememişti.





