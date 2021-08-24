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Ekonomi

Çalışma Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz

24 Ağustos 2021 00:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz." açıklamasını yaptı. 

Bilgin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız.

Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz.

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