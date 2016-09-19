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Ekonomi

Çalışma Bakanı: Asgari ücret düşmeyecek

"Sözümüz söz, azalma olmayacak"

19 Eylül 2016 17:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni yılda 1300 liraya çıkarılan asgari ücrette azalma olmayacağını açıkladı. Müezzinoğlu, "Sözümüz söz, azalma olmayacak" dedi.

Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz"

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asgari ücretMehmet MüezzinoğluÇalışma Bakanı1300 lira

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