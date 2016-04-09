Çalışma Bakanı: Artık 5 ve üzerinde işçi çalıştıranlar ücretleri bankadan ödeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, kayıt dışı istihdamla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek "5 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler bundan sonra ücretleri bankalardan ödeyecek" dedi.

Trabzon'da bir işyerinin açılışını yapan Bakan Soylu, "Türkiye bir taraftan kayıt dışıyla mücadele ediyor, bir taraftan da istihdamın artmasını sağlıyor" dedi. Yeni düzenleme yapacaklarını söyleyen Soylu, şöyle dedi:



"Bir işyerinde 10 kişiden fazla çalışan varsa bunların ücretleri bankalar marifetiyle ödeniyordu. Şimdi kayıt dışıyla ilgili bir adım atabilmek ve bu konuda bir adım daha öteye geçebilmek için bu sayıyı 5’e düşürüyoruz. 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler bundan sonra ücretleri bankalardan ödeyecek. Bu da kayıt dışını kayıt altına alabilmek ve herkesin kayıt içerisinde olabilmesini sağlamak için önemli adımlardan biridir. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisine yasa yayımlanacak ve yürürlüğe girecek."



"Kıdem tazminatında ciddi hazırlıklar yapıyoruz"





Reform ve eylem planlarında yer alan kıdem tazminatı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Soylu şunları söyledi:



“Hem çalışma hayatında, hem istihdam politikalarında, hem de sosyal güvenlik sisteminde çok önemli adımlar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz 3 aylık reform ve eylem planı içerisinde yer alan 17 ayrı eylemden 16’sını biz bakanlık olarak tamamladık. Kıdem tazminatı konusunda çalışmayı tamamlayamadık. Aslında o da tamamlanmak için değil hem hazırlık yapmak, hem de istişarelerinin oluşması için 3 aylık dilime konulmuştu. O konuda da ciddi hazırlıklar yapıyoruz. İnşallah sosyal taraflarla da görüşeceğiz. Toplumun çeşitli kesimleriyle bir arada olacağız ve bu konuyu milletimizle paylaşacağız."



Terör konusuna da değinen Bakan Soylu sözlerini, "Güvenlik kuvvetlerimiz bir kahramanlık mücadelesi ortaya koymaktadırlar. Son bir terörist bu topraklardan bertaraf edilinceye kadar bu mücadele devam edecektir. Bu açık ve nettir" diyerek noktaladı.

