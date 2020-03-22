Çalışma Bakanı açıkladı: Kamu çalışanları için de ‘evden çalışma’ başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 'Koronavirüs'le Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' konulu genelge Resim Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, kararı Twitter hesabından duyurarak, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir" diye yazdı.