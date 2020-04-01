Çalışanlarını eve gönderip bütün mağazalarını kapatmıştı; LC Waikiki, nisan ve mayıs maaşlarının eksiksiz yatırılacağını duyurdu

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ilaç, biyoteknoloji, parekende, kâğıt ve güvenlik hariç ekonomiyi ayakta tutan birçok sektör durgunluk yaşıyor. Dünyada devletlerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan sektörlerin dışında, ekonomik krizlerin ilk olarak vurduğu iş alanlarının başında gelen ve binlerce çalışanı barındıran tekstil de büyük sıkıntı içerisinde. Türkiye’de bu sektörün büyük yüzlerinden biri de LC Waikiki. 47 ülkede bin 4 mağazası bulunan marka, bütün çalışanlarının nisan ve mayıs aylarındaki maaşının eksiksiz yatacağını açıkladı.

Independent Türkçe'den Mehmet Efe Altay imzalı habere göre, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren genel merkezde bulunan çalışanlarını “home office”e yönlendiren, önlemlerine bir süre sonra mağazaları ve çevrimiçi satışları kapatarak devam ettiren markanın çalışanlarına yapacağı ödemeler konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

Şirket, dün yaptığı bir duyuru ile nisan ve mayıs aylarında çalışanlarına eksiksiz bir şekilde maaşlarını ödeyeceklerini duyurdu. Notta şirketin Kısa Çalışma Ödeneği destek programından da başvuracağı ifade edildi.

Şirketin CEO’su Mustafa Küçük notunda, “Hepimizin için alışılmışın dışında zorlu zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde hepinize öncelikle sağlık diliyor, her şeye kaldığımız yerden devam edeceğimiz günlerin hayırlısı ile gelmesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca yaklaşık 5 bin kişilik genel merkez çalışanlarının evden çalışma sürelerini de uzattı. Mağazalar ise tedbirler kapsamında hâlâ kapalı.