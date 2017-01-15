Çalışanlar yüzde 10 zam bekliyor

Kariyer.net tarafından düzenlenen ve toplamda 7 bin 702 çalışan ve şirketin yanıtladığı '2017 zam ve terfi beklentileri' anketinin sonuçları açıklandı.

Sektörlere göre beklentilerin de açıklandığı ankette, çalışanların ve şirketlerin yeni yıl için zam oranı yüzde 7 ila 10 arasında değişiyor. Yeni yılda çalışanların yüzde 17'si zam beklemiyor. Ayrıca "Yeni yılda terfi/kıdem bekliyor musunuz?" sorusu sorulan çalışanların yüzde 44'ü "Hayır" derken yüzde 28'i "İşverenimin inisiyatifine kalmış", 28'i de "Evet" yanıtını veriyor.

İşverenlerin zam oranı tahminleri çalışanlarla paralellik gösteriyor. "Çalışanlarınız için öngördüğünüz zam oranı nedir?" sorusuna işverenlerin yüzde 33'ü 7 ila 10 aralığında yanıt verirken, yüzde 17'si 3 ila 7 aralığında, 17'si de enflasyon oranında "Zam yapacağım" diyor. İşverenlerin yüzde 2'si 20'nin üstünde zam yapmayı planlarken, yüzde 13 şirket de yeni yılda artış yapmayacağını söylüyor.



En yüksek beklenti hizmette

Betül Alakent'in Sabah'ta yer alan haberine göre, elektrik-elektronik, bilişim, finans ve gıda sektörlerinde çalışanların zam beklentisi genel ortalama olan yüzde 7 ila 10 arasında değişirken en yüksek zam beklentisi içindekiler hizmet sektörü çalışanları olarak öne çıkıyor. Çalışanların yüzde 23'ünün zam beklentisi yüzde 10-15 aralığında değişirken, zam alamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 9 ile sınırlı. Ancak işverenlerin verdiği cevaplara bakıldığında ise durum biraz farklı. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 37'sinin yeni yılda çalışanları için öngördüğü zam oranı yüzde 7-10 aralığında seyrediyor.



En bonkör patronlar perakendede



Bu yıl perakende patronları çalışanlarını hem şaşırtacak hem de şımartacak gibi görünüyor. Çünkü sektör çalışanlarının yüzde 24'ü 3-7 aralığında zam beklerken, zam alamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 14'ü buluyor. Oysa ki sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yarısından fazlası çalışanlarına yüzde 10 zam planlıyor. Maaş zammı yapmayacağını söyleyen şirket oranı ise yüzde 8.



Sağlık dalgalı seyir izliyor



Sağlık sektörünün 2016 istihdam endeksi verileri incelendiğinde dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Buradan hareketle çalışanların yüzde 24'ünün bu yıl ki zam beklentisi de 3 ila 7 aralığında seyrediyor. Buradaki şirketlerin de çalışanları şaşırtacağı aşikâr. Çünkü şirketlerin yüzde 29'u çalışanlarına yüzde 10 zam yapmayı planlıyor.