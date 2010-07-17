Çalışanlar da vergi iadesinden yararlanacak

T24 - Gelir vergisi dilimleri Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda düzenlendi. Ücretliler yüzde 35'lik dilime geçiyor. Çalışana vergi iadesi geliyor.



Sabah gazetesinin haberine göre; Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda gelir vergisi dilimleri ve uygulanacak oranları yeniden belirledi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen "Torba Tasarı" ile ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27'lik dilimin üst sınırı da 50 bin liradan 76 bin 200 liraya çıkarılıyor. Böylece üst gelir grubunda bulunan ücretlilere 2 bin 100 liraya kadar vergi iadesi yapılacak. Tasarıda vergi diliminin yükseltilmesinden doğacak alacakların ödemesine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 2010 başından itibaren geçerli olması öngörülen bu düzenlemeden doğacak fark, yasanın Resmi Gazete'de yayımını izleyen vergi döneminde beyan edilerek ödenecek.





Yerli-yabancı ayrımı yok



Yatırım fonları dâhil, sermaye şirketlerinde, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası kazançları için banka ve aracı kurumlarca yapılacak vergi indirimi yüzde sıfır olarak yeniden belirleniyor. Böylece, daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılıyor. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilecek. İndirim yapılacak tutar ise ilgili kazancın tutarının yüzde 25'ini aşamayacak.





e-Tebligat dönemi



Tasarı ile Maliye Bakanlığı'nın elektronik ortamda tebligat yapmasının yolu da açılıyor. Bakanlık, Tebligat Kanunu'na bağlı kalmadan, elektronik adres kullanma zorunluluğu getirme ve usullerini belirlemeye yetkili olacak.





