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Ekonomi

Çalışanlar 2017'de ne kadar vergi ödeyecek?

Brüt geliri 2 bin 500 lira olan çalışanlar, 5 bin 350 lira gelir vergisi ödeyecek

27 Aralık 2016 23:10

Hükümetin belirlediği yeni gelir vergisi oranlarına göre, 2017 yılında aylık brüt geliri 2 bin 500 lira (neti yaklaşık 1900 TL) olan çalışanlar, bu gelirin 5 bin 350 lirasını gelir vergisi olarak ödeyecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan brüt gelirlerden; yaklaşık olarak asgari ücrete karşılık gelen 13 bin liraya kadarının yüzde 15’ini oluşturan 1,950 lira vergi alınacak.

Aylık geliri 2 bin 500 lira ile yılda 30 bin lira kazananlar ise, ilk 13,000 lirası için 1,950, geriye kalan bölümü için de 3 bin 400 lira olmak üzere toplam 5 bin 350 lira vergi ödeyecek.

Ayda 5 bin 850 lira ya da yılda 70 bin lira kazananlar da, ilk 30 bin lirası için 5 bin 350 lira, geriye kalan 40 bin lira için de 10 bin 800 lira olmak üzere toplam 16 bin 150 lira gelir vergisi ödeyecek.

Yıllık geliri 70 bin lirayı aşanlar da, 70 bin lirası için 16 bin 150 lira, bunu aşan bölümün de yüzde 35’i kadarını gelir vergisi olarak ödeyecek.

Tahvil gelirlerine indirim

Buna karşılık, menkul kıymet sermaye gelirleri için ise yüzde 38.19 indirim uygulanacak. Bu kapsamda, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymeliraerden 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iraliraarı bu indirim oranı uygulanarak beyan edilecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymeliraer ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymeliraerden elde edilen menkul sermaye iraliraarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iraliraarın beyanında indirim oranı uygulanmıyor. 

 

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