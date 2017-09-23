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Çalışanını sandalyeye bağlayıp tazyikli suyla 'yıkayan' patrona soruşturma

İşini aksattığı gerekçesiyle çalışanını sandalyeye bağlayıp tazyikli suyla yıkadı

23 Eylül 2017 18:46

Sivas’ta bir oto yıkamada işini aksattığını öne sürdüğü çalışanını sandalyeye bağlayıp tazyikli suyla yıkayan esnaf hakkında soruşturma  başlatıldı. 

Sivas’ta Toptancılar Sitesi’nde  oto-yıkama dükkanı olan E.E., işini aksattığını öne sürdüğü çalışanı M.A.’yı bir arkadaşının yardımıyla sandalyeye bağlayıp önce 'sabunladı' sonra tayzikli, duyla yıkadı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası E.E., suyun tazyiğini zarar vermemesi için azalttıklarını belirtirken, bunu ‘yarı şaka yarı ceza’ olarak yaptıklarını söyledi.

Valilik de konunun haberleştirilmesi sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Sivas’ta işini aksatan çırağını sandalyeye bağlayıp yıkadığı görüntüleri basında ve sosyal medyada paylaşılan oto yıkamacıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.”

E.E. ve M.A.’nın ifadeleri alınacak.

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