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Çalışanın isteği: bireysel emeklilik

Türkiye'de çalışanlar, çalıştıkları şirketten yan hak olarak ikramiyeden sonda bireysel emeklilik istiyor.

26 Ağustos 2008 03:00

Türkiye'nin iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com, düzenlediği bir anketle yan haklar konusuna büyüteç tuttu. 18 bin 327 kişinin yanıtladığı "Şirketinizden yan hak olarak ne istersiniz?" sorusu, çalışanların ve iş arayanların beklentilerini ortaya koydu.

Ankete en çok verilen yanıt yüzde 36,2'lik oy oranıyla ikramiye oldu. İkramiyeyi yüzde 23 ile bireysel emeklilik ve yüzde 22,7 ile hayat sigortası izledi. Geçen yıllarda revaçta olan araba tahsisi ise yüzde 14,9 oranında oy alarak alt sıralara indi. Dizüstü bilgisayar ise, istekler arasında yüzde 3,2'lik tercih edilme oranıyla son sırada yer aldı. Bunun en önemli nedeni ise, dizüstü bilgisayarın artık "çalışma hayatında var olması gereken bir araç" olarak algılanması.

Yenibiriş Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Enflasyonun düşmesi ile birlikte ücret artışları çok düşük düzeylerde kaldı ve zam oranları performans yönetiminde ücretin etkisini azalttı. Buna paralel olarak önem kazanmaya başlayan prim ise giderek yaygınlaştı. Anket sonuçlarından anlaşılacağı üzere prim bazlı ödüllendirme sistemleri ve yan haklar çalışanların beklentilerinde ağırlıklı olarak önem taşıyor."

Türkiye'de çalışanlar, çalıştıkları şirketten yan hak olarak ikramiyeden sonda bireysel emeklilik istiyor...

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