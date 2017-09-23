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Çalışanı basınçlı sulu yıkama görüntülerine soruşturma

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta oto yıkama işyerini çalıştıran E

23 Eylül 2017 17:09

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta oto yıkama işyerini çalıştıran E.E.\'nin işini aksatan çalışanını sandalyeye bağlayarak yarı şaka amaçlı basınçlı suyla yıkaması ile ilgili görüntülere ilişkin Sivas Valiliği soruşturma başlattı.
Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi\'nde oto yıkamacı E.E. işini aksattığı gerekçesiyle çalışanı M.A.\'ya farklı bir ceza vermek istedi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E., onu önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından basınçlı suyla yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. İşyeri sahibi E.E., yarı şaka, yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi. Görüntülerin haber olarak yayınlanması ardından bu sabah saatlerinde Sivas Valiliği\'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Sivas\'ta işini aksatan çırağını sandalyeye bağlayıp yıkadığı görüntüleri basında ve sosyal medyada paylaşılan oto yıkamacı ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.\"
İşyeri sahibi E.E. ve M.A.\'nın olayla ilgili ifadelerinin alınacak.

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