Çalışan sayısı azalırken emekli sayısı artıyor

T24 -

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sosyal güvenlik sistemine prim ödeyerek katkıda bulunan aktif sigortalıların, sistemden aylık ve gelir alanlar ya da hak sahiplerini içeren pasif sigortalılara oranı geçen yıl biraz daha bozuldu.Sosyal güvenlikte aktif sigortalı sayısı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1.3 azaldı. Önceki yıl 15 milyon 299 bin 798 olan aktif sigortalı sayısı 197 bin 878 azalarak, geçen yıl 15 milyon 101 bin 920'ye geriledi.Buna karşın pasif sigortalı sayısı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4.6 arttı. Önceki yıl 8 milyon 746 bin 703 olan pasif sigortalı sayısı 421 bin 11 artarak, geçen yıl 9 milyon 149 bin 944'e ulaştı.Aktif-pasif sigortalılara ilişkin bu gelişmeler nedeniyle sosyal güvenlikteki aktif-pasif oranı önceki yıl 1.90 iken geçen yıl 1.78'e kadar geriledi.Uzmanlar, sosyal güvenlik sistemlerinin sağlıklı işleyebilmesi için 1 pasif sigortalıya karşılık sisteme 4 aktif sigortalının katkıda bulunması gerektiğini belirtiyor.Öte yandan, geçen yıl ortaya çıkan 1.78 oranı, 2001 yılından bu yana en düşük aktif-pasif değerine karşılık geliyor.