Çalışan kadınlara evlenmek yaramıyor

T24- Çalışırken evlenmenin erkeklerin iş performansını artırdığı ortaya çıktı. Kadın çalışanlarda durum, bunun tam tersi. İşte nedeni...





Yenibiris.com’un üyeleri arasında yaptığı ankete göre evliliğin erkek çalışanlara “yaradığı”, kadın çalışanlara ise bunun tersi etki yaptığı ortaya çıktı.





12 bin 163 kişinin katıldığı ankette, “Çalışırken evlenmeniz iş performansınızı etkiledi mi?” sorusu, hem erkeklere hem kadınlara ayrı ayrı yöneltildi. Cevaplara göre erkeklerin yüzde 26’sı çalışırken evlenmenin iş performanslarını “olumlu” etkilediğini belirtti. Olumsuz etkilendiğini ifade eden erkeklerin oranı ise yüzde 16’da kaldı. Erkeklerin yüzde 9’luk kesimi ise herhangi bir etki hissetmediği ifade etti.





Anket sonuçları kadınlarda bu durumun tam tersi olduğunu gösterdi. Kadınların yüzde 21’i çalışırken evlenmiş olmanın işini olumsuz etkilediğini dile getirdi. “Olumlu etkileri oldu” diyenler yüzde 13’te kaldı. Kadınların yüzde 15’i ise değişen bir şey olmadığını belirtti.





Peki neden? Yenibiris.com yazarlarından Psikolog Merve Tepeli Yürüten, anket sonuçlarını geleneksel aile yapısına bağlıyor: “Kişinin yeni bir aile kurması yani kendi çekirdek ailesini oluşturması durumunda, erkek zaten önceki ailesinde sahip olduğu düzeni devam ettiriyor. Tek fark okulun yerini çalışma hayatının alması. Bekar ve yalnız bir dönem geçirmiş olsa bile evlenmek tekrar aile düzenine dönmek demek. Ancak kadın daha fazla değişiklik yapmak zorunda. Kadın için de okul, yerini çalışma hayatına bırakıyor ama bir de evle ilgili olarak annesinin rolünü, görevlerini ve sorumluluklarını da üstleniyor. Böylece yük daha da artmış oluyor. Bu nedenle sonuçlar kadın-erkek değerlendirmeleri açısından oldukça farklı ve anlamlı. Çözüm, yeni evli çiftlerin işbölümü, rolleri ve sorumlulukları sağlıklı olarak paylaşmalarında.”