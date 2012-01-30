Çalışan işçinin kara günü

T24 -

DİSK eylemlere başlıyor



Bakan verdiği sözü tutsun

'ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Hükümet sendikalı işçi istatistiklerinin yayımlanmasında erteleme yapmama kararı aldı. Bugün itibarıyla Çalışma Bakanlığı’nın SGK kayıtlarına göre sendikalı işçi istatistikleri yayımlayacak. Artık 100 sendikadan sadece 12 sendikanın toplusözleşme yapma yetkisi kalacak, 88 sendikanın toplusözleşme yetkisi olmayacak. Bu durum işçilerin yüzde 64’ünün toplusözleşme yapamayacağı anlamına geliyor. Bu süreç, onlarca sendikanın küçülerek kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açacak. Türk-İş’e bağlı 33 sendikadan sadece 12 sendika bu hakkını koruyabilecek. Hak-İş’te ise 11 sendikadan 2’si. 40 bağımsız sendikadan da 1’nin toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi olacak. 16 sendikanın bağlı olduğu DİSK ise toplusözleşme yetkisinden tamamen mahrum olacak. Konfederasyonlara göre AKP hükümetinin bu uygulamayı dayatmasının asıl nedeni ise sendikalı çalışanlara esnek çalışma, kıdem tazminatından vazgeçmeyi dayatma.Artık, işkolu istatistiklerin işverenlerin, sendikaların bakanlığa bildirdiği veriler doğrultusunda yayımlamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, mevcut verilerin gerçeği yansıtmadığı görüşünde bu nedenle veriler kesinlikle açıklanacak. Öte yandan barajın binde 5’e düşürülmesinin öngörüldüğü yeni yasa tasarısı ise 3 aydır Bakanlar Kurulu’nda bekliyor. Eğer yasa binde 5 barajı ile çıkarsa sıkıntı aşılacak.DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, AKP hükümetinin yüzde 10 barajının sendikalar üzerinde bir tehdit olarak kullandığını ifade ederek buna teslim olmayacaklarını, 12 Eylül rejiminin kapatamadığı DİSK’in AKP tarafından kapatılamayacağını söyledi. Uygulama ile 30’u aşkın sendikanın baraj altında kalacağını anlatan Görgün, “AKP hükümeti bunu bilerek yaptı. Barajın binde 5’e düşürülmesinin öngörüldüğü yeni yasa tasarısı ise 3 aydır Bakanlar Kurulu’nda bekliyor. Ortada AKP hükümetinin bilerek isteyerek yarattığı bir kaos var. Taşları daha çok ayağa bağlayıp köpekleri ortaya salan bir yaklaşım. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. İşçilerin tamamen güvencesiz çalışmaya razı olmalarını istiyor. DİSK olarak salı gününden itibaren Çalışma Bakanlığı bahçesinden başlamak üzere tüm yurtta protestolara başlayacağız. Bu sadece bizim sorunumuz değil, tüm sendikaların, konfederasyonların sorunudur” dedi.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Toplu İş İlişkileri Kanunu çıkmadan işkolu istatistiklerinin SGK verilerine göre açıklanmasının, pek çok sendikanın yetkisini kaybetmesine neden olacağını söyledi. Arslan, işkolu istatistiklerinin SGK verilerine göre açıklanması konusunda sözünde duracağını ve bir daha erteleme yapılmayacağını söyleyen Bakan Faruk Çelik’e Toplu İş İlişkileri Kanunu’nu çıkaracağı yönünde verdiği sözü de tutması çağrısında bulundu.