Çalışan her 10 kişiden biri depresyon nedeniyle işyerinden izin alıyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkede yapılan anket, çalışan her 10 kişiden 1'inin depresyon nedeniyle işyerinden izin aldığını gösteriyor.

Araştırma kuruluşu Mori tarafından yapılan ankete göre, bunalım nedeniyle izin alma ihtimali yüksek olanlar, daha çok İngiltere, Danimarka ve Almanya'da çalışıyor.

Mori, söz konusu araştırmayı Avrupa Depresyon Birliği EDA için yaptı. Ankete, Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, Danimarka, İspanya ve Fransa'da 7 bin kişi katıldı. Genel bakışta, ankete katılan 7 bin kişinin yüzde 20'sinin hayatlarının bir bölümünde depresyona girdikleri görülüyor.

En yüksek oran yüzde 26 ile İngiltere'de tespit edildi; en düşük oran ise yüzde 12 ile İtalya'da.

Türkiye ile ilgili bir oran

Depresyonda olanların Almanya'da yüzde 61'inin, Danimarka'da yüzde 60'ının, İngiltere'de ise yüzde 58'inin izin alma ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi. Depresyonda olup izin alma ihtimali yüksek olanların Türkiye'deki oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Daha önce yapılan araştırmalarda, depresyonun 2010 yılı itibarıyla AB ekonomisine 92 milyar euroya mal olduğu hesaplanmıştı; alınan izinler veya düşük performanstan kaynaklanan üretkenlik kaybı, bu maliyetin başlıca etkenleri olarak hesaplanmıştı.

'Yüzde 25'i söylemiyor'

Ülkelerdeki anketleri cevaplayanların dörtte biri depresyonda olduklarını yöneticilerine söylemeyeceklerini beyan ediyor; bu kişilerin üçte biri, işlerini kaybetmekten endişe ettikleri için sessiz kaldıklarını söylüyor.

Ankete katılan 792 yöneticinin üçte biri, işyerinde depresyonla ilgili kurumsal bir destek sisteminin olmadığını söylüyor. İngiltere'de bu konuda iyi bir tablo belirirken, ankete katılan 117 yöneticinin büyük bölümü, İnsan Kaynakları'nın bu tür bir destek sunduğunu söylüyor.

Avrupa Depresyon Birliği Başkanı Vincenzo Costigliola, sonuçların, işyerinde depresyon durumları ile ilgili olarak yapılması gereken çok şey olduğunu ortaya koyduğunu söylüyor. Avrupa Parlamentosu'nda İstihdam ve Sosyal İşler dosyalarından sorumlu olan Stephen Hughes, çalışanlar için daha iyi destek ve koruma sağlanması gerektiğini söylüyor. Hughes "İşyerindeki depresyon vakaları, istihdam ve sosyal açıdan bir güçlüğü ifade ediyor ve bu durum depresyonun farkında olunmasını ve müdahale edilmesini gerektiriyor; bu, hem çalışanların hem de işyerinin güvenliği için gerekli" diyor. (BBC Türkçe)