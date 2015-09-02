'Çalıntı' olduğu iddia edilen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın logosu değişiyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda stadyum inşaatının fazla maliyet nedeniyle gecikmesinin ardından şimdi de logo krizi çıktı. Logonun çalıntı olduğu iddialarının ardından organizasyon komitesi şüpheli bir durum olduğu gerekçesiyle logoyu kullanmama kararı aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın logosunun çalıntı olduğu iddialarının ardından logonun kullanılmamasına karar verildi. Birkaç gün önce iddiaları reddeden organizasyon komitesi, logonun kullanımıyla ilgili çok fazla şüphenin olduğunu ve Belçikalı bir sanatçının, tasarımı çalındığına dair şikayetçi olduğunu söyledi.

Japon medyasında çıkan haberlere göre logoyu tasarlayan Kenjiro Sano, bir önceki projesi için internetten görsel kopyaladığını kabul etti. Geçen ay açıklanan T harfi ve atan bir kalbi temsil eden bir kırmızı daireden oluşan logonun geri çekilmesi beklenmeyen bir hareket oldu.

Organizasyon komitesi genel direktörü Toshio Muto, “Eminiz ki iki logo birbirinden farklı. Ama bu hafta sonu yeni şeylerin farkına vardık ve ortada göz ardı edilemeyecek bir kriz var” dedi. Belçikalı tasarımcı Olivier Debie, logonun 2013’te Liege Tiyatrosu için tasarladığı logoya çok benzediğini iddia ederek logonun kullanımını yasaklamak için dava açtı.

Muto yaptığı açıklamada “Bu logoyu kullanmayı bırakıp yeni bir tane geliştirmenin daha uygun olacağı sonucuna ulaştık. Bu noktada logonun, toplumun desteğini kazanamayacağına karar verdik” dedi. Debie, organizatörlerin kararına şaşırdığını ifade etti.

BBC Radyo 5’e konuşan Debie ilk başta Olimpiyat komitesine karşı harekete geçmeye cüret edemediğini anlattı. Fakat daha sonra Liege Tiyatrosu müdürünün de desteğiyle harekete geçip telif avukatlarıyla irtibata kurduklarını söyledi. 2011’de geliştirdiği logonun iki yıldır resmi olarak kullanıldığını ve internette herkese erişilebilir olduğunu anlattı.

Olimpiyat logosunun tasarımcısı, logunun çalıntı olduğu iddialarını reddetse de daha önce ekibinin bir bira reklamında başka logoları kopyaladığını ve başka çalıntı iş iddialarıyla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Tokyo valisi Yoichi Masuzoe “Sano’nun bir açıklama yapmasını istiyorum. İhanete uğramışız gibi hissediyorum” dedi.

Temmuz ayında Olimpik stadyumun inşası da fazla maliyeti dolayısıyla sekteye uğramıştı. Stadyumun, ertelenmesiyle birlikte 2019 Rugby Dünya Kupası için hazır olamayacağı ortaya çıktı. Bütün tesislerin Olimpiyat köyünün çevresindeki 5 millik alanda kurulacağı sözü de tutulmadı.