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Yaşam

‘Çalıntı araç’tan asker ve polis çıktı

Bursa’da jandarma, Mersin’de tutuklu bulunan M.A.S. ile M.D.’nin elebaşılığını yaptığı çetenin, Bursa ve ilçelerinde kaza yapan, hurdaya ayrılan otomobillerin motor ve ş

18 Ekim 2008 03:00

Bursa’da jandarma, Mersin’de tutuklu bulunan M.A.S. ile M.D.’nin elebaşılığını yaptığı çetenin, Bursa ve ilçelerinde kaza yapan, hurdaya ayrılan otomobillerin motor ve şasi numaralarını sökerek, çalıntı araçlara taktıklarını belirledi.
Jandarma, suç örgütüne, görevli memurların da rüşvet karşılığı yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.
Bursa’da 20 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda Kestel İcra Müdürü S.E., Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik İstasyonu Amirliği’nde görevli komiserler Y.Y. ve B.S., Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.Ö., İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay A.A. ve M.D. ile, G.K. O.D., S.D., K.O., R.T., T.C., İ.D., A.K. ve E.C. gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.


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