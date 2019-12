Çalınan MSN nasıl geri alınır?

Günümüzde internet kullanıp, MSN Messenger hesabına sahip olmayan çok az insan vardır. Bazen iş için, bazen de eğlence için kullandığımız MSN Messenger’a, bu sebepten dolayı pek çok farklı yerde girmek durumda kalıyoruz.



İşte risk burada başlıyor. yabancı yerlerde ne kadar çok Messenger’ı kullanırsanız, şifrenizi çaldırma ihtimaliniz o kadar çok yükselir. Örneğin kullandığınız yabancı bilgisayarda virüs varsa ya da bir internet kafedeyseniz yanınızda oturan kötü niyetli biri, klavye tuşlarınızı izleyerek rahatça şifrenizi çalabilir.



Genelde insanlar şifreleri çalındığında yapılacak bir şey olmadığını düşünüp, yeni bir kullanıcı hesabı açarlar ve o hesap ile devam ederler. Aslında MSN Messenger şifrenizi geri almak çok basittir. Eğer hafızanız bir kuvvetli ve İngilizce biliyorsanız(çevrenizde bilen biride olabilir) birkaç mail atarak şifrenizi geri alabilirsiniz. Fakat attığınız mailler mutlaka İngilizce olmalıdır. Sebebi ise Microsoft’un hala Türkçe destek birimi bulunmaması.



İlk önce “https://support.microsoft.com/contactus/emailcontact.aspx?scid=sw;en;1310&ws=1prcen” adresine girin. Tüm sorular İngilizcedir. Tabi cevaplarda İngilizce olmak zorunda. Bu yüzden İngilizce bilmiyorsanız, bilen birinden mutlaka yardım alın. Gene bu adımda önemli bir nokta, “Product or Service” seçeneğinde mutlaka “Microsoft Password Network” seçeneğini seçin. Ayrıca en aşağıda bulunan “E-mail adres” kısmına çalınan Messenger mailinizi değil, Microsoft ile haberleşmede kullanacağınız farklı bir mail adresi girin. Genelde 3 veya 4 gün içinde cevap gelir.



Gelen e-mail da ise çaldırdığınız Messenger hesabı ile ilgili 16 soru olacak. Bu soruları eksiksiz cevaplayıp, mailin geldiği adrese geri atmalısınız. Eğer verdiğiniz bilgiler doğru ise gene birkaç gün içerisinde Messenger şifrenizi ve gizli sorunuzu değiştirebileceğiniz bir link size bildirilecek. Oradaki adımları izleyerek, yeni şifrenizi ve gizli sorunuzu oluşturup, çaldırdığınız Messenger hesabınıza girebilirsiniz.



16 soru ve açıklaması:



1. Your Windows Live ID (Çalınan hesabınızın e-mail adresi)

2. Your first name and your last name (Adınız ve Soyadınız)

3. Your date of birth (month/date/year) (Doğum Tarihiniz)

4. Your country (Ülkeniz)

5. Your state (if applicable) (Yaşadığınız şehir)

6. Your postal code (Posta kodunuz)

7. Your IP address List the IP addresses from each computer that you use to access your account. To determine your IP address, visit the following Web site: http://www.whatismyip.com

The numbers that appear at the top of this Web page is your IP address. (Kullandığınız IP adresi)

8. The answer to your secret question (Hesabınız çalınmanda önceki gizli sorunuzun cevabı)

9. The "alternate e-mail address" that is on file for the account (Hesabınız çalınmadan önce verdiyseniz alternatif e-mail adresi)

10. Your Internet service provider. An ISP is a company that provides an end user with a connection to the Internet and other similar services, such as e-mail. Examples include MSNIA, EarthLink, and Comcast. (Biliyorsanız servis sağlayıcınızın adını girin. Ev kullanıcıları için genelde Türk Telekom’dur. İş yerleri ise farklı sağlayıcılar kullanabiliyor.)

11. The last date and time when you successfully signed in (Messenger’ınıza en son girdiğiniz saat ve tarih.)

12. The names of any folders that you created in addition to the default folders (Mail adresinizde varsa yarattığınız klasör isimleri)

13. Names of contacts in your address book (please include the e-mail address) (Mail hesabınızda ekli kişilerin Adı, soyadı ve mail adresleri. Tabi herkesi hatırlamanız mümkün değil. Ne kadar çok yazarsanız o kadar iyi.)

14. Subjects of any old mail that is in your Inbox or mail folders (Son gelen maillerinizin konuları. Ne kadar çok yazarsanız o kadar iyi.)

15. Names of contacts on your contact list (please include the e-mail address)( Messenger listenizde ekli kişilerin mail adresleri. Biliyorsanız kişilerin adı ve soyadlarını da ekleyebilirsiniz.)

16. Your Windows Live Messenger nickname (display name) (Messenger’da en son kullandığınız takma isminiz.)