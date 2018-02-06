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Çalınan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, bir ağıldan çalınan A

06 Şubat 2018 15:56

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, bir ağıldan çalınan A.E.\'ye ait 15 küçükbaş hayvan, jandarmanın yaptığı bir aylık arama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvanları çaldığı ileri sürülen A.A. hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Başkale ilçesine bağlı Ekecek Mahallesi\'nde A.E.\'ye ait 15 küçükbaş hayvan çalındı. Hayvanların sahibi A.E. jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler, titiz bir çalışma yürütüp iz sürdü. Yapılan çalışmalarda, çalınan küçükbaş hayvanların, ilçeye bağlı Albayrak Mahallesi\'ndeki A.A.\'ya ait ağılda olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Başkale Cumhuriyet Savcılığı\'ndan arama için izin alındı. Ekipler, küçükbaş hayvanların olduğu mahalledeki ağıla operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 küçükbaş hayvan bulunup sahibi A.E.\'ye teslim edilirken, küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan A.A  hakkında da yasal işlem yapıldı.

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