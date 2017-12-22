T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çalınan balya makinesini toprağın renginden buldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Mehmet Aksoy, bir ay önce tarlasından çalınan balya makinesini, yapışan tarlasındaki toprağın renginden tespit ederek buldu

22 Aralık 2017 15:59

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Mehmet Aksoy, bir ay önce tarlasından çalınan balya makinesini, yapışan tarlasındaki toprağın renginden tespit ederek buldu.
Hortu Mahallesi\'nde oturan Mehmet Aksoy\'un, banka kredisiyle aldığı 70 bin lira değerindeki balya makinesi ve 50 bin lira değerindeki sulama boruları tarlasından çalındı. Durumu jandarmaya bildiren Aksoy, kendisi de çalınan malzemelerini bulmak için çalışmaya başladı. Çevredeki yerleşim yerlerini tek tek gezip araştıran Aksoy, orada bulunan yakınları da durumu anlatıp, yardımcı olmalarını istedi. Aksoy, yakınlarına tarlasındaki toprağın renginin biraz koyu renk olduğunu söyledi. Yakınları çevrede araştırma yaparken balya makinesini, ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Mahallesi\'nde evlerin arasında buldu. Ardından Aksoy\'u arayıp durumu bildirdi. Söz konusu yere gelen Aksoy, makineye yapışmış olan toprağın renginden balya makinesinin kendisinin olduğunu anladı ve durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, makineyi çaldığı ileri sürülen R.Ç. ve eniştesi S.Y.\'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Balya makinesinin  sahibi Mehmet Aksoy, \'\'Bir ay önce makinem çalındı. Karaman, Aksaray ile Karapınar ve Bor ilçelerinde aradık. Sonra tekrar Ereğli ilçesinde aramaya başladık. Bir yakınım, balya makinesini görmüş. Durumdan şüphelenip toprağın koyu renkli olduğunu görünce beni aradı. Biz makinemizi teslim aldık. Ancak sulama boruları bulunamadı\" dedi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliMehmet AksoyHortu MahallesiDurumuAksoyYakınlarıHacı Mustafa MahallesiArdından AksoySözJandarmaSuçlamalarıBalyaKaraman AksarayKarapınarBorSonraEreğliBirDurumdan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24