Çalınan balya makinesini toprağın renginden buldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Mehmet Aksoy, bir ay önce tarlasından çalınan balya makinesini, yapışan tarlasındaki toprağın renginden tespit ederek buldu.

Hortu Mahallesi\'nde oturan Mehmet Aksoy\'un, banka kredisiyle aldığı 70 bin lira değerindeki balya makinesi ve 50 bin lira değerindeki sulama boruları tarlasından çalındı. Durumu jandarmaya bildiren Aksoy, kendisi de çalınan malzemelerini bulmak için çalışmaya başladı. Çevredeki yerleşim yerlerini tek tek gezip araştıran Aksoy, orada bulunan yakınları da durumu anlatıp, yardımcı olmalarını istedi. Aksoy, yakınlarına tarlasındaki toprağın renginin biraz koyu renk olduğunu söyledi. Yakınları çevrede araştırma yaparken balya makinesini, ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Mahallesi\'nde evlerin arasında buldu. Ardından Aksoy\'u arayıp durumu bildirdi. Söz konusu yere gelen Aksoy, makineye yapışmış olan toprağın renginden balya makinesinin kendisinin olduğunu anladı ve durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, makineyi çaldığı ileri sürülen R.Ç. ve eniştesi S.Y.\'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Balya makinesinin sahibi Mehmet Aksoy, \'\'Bir ay önce makinem çalındı. Karaman, Aksaray ile Karapınar ve Bor ilçelerinde aradık. Sonra tekrar Ereğli ilçesinde aramaya başladık. Bir yakınım, balya makinesini görmüş. Durumdan şüphelenip toprağın koyu renkli olduğunu görünce beni aradı. Biz makinemizi teslim aldık. Ancak sulama boruları bulunamadı\" dedi.



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