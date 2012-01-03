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Çalınan ATM yakılmış ZONGULDAK (A.A)

03 Ocak 2012 19:13

-Çalınan ATM yakılmış ZONGULDAK (A.A) - 03.01.2012 - Zonguldak'ta bir bankaya ait 480 kilogram ağırlığında, içinde 151 bin lira bulunan ATM, ormanlık alanda yakılmış şekilde bulundu. Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğünün önünde bulunan bir banka şubesinin camekanlı bölümündeki 3 ATM'den birinin, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.  Polis ekipleri MOBESE kayıtlarından, ATM'nin çalınmasında kullanılan 67 DE 561 plakalı minibüsün merkeze bağlı Kardeşler köyü mevkisine gittiğini belirledi.  Çevrede araştırma yapan ekipler, bir köylünün ormanlık alanda yanmış halde bir minibüs gördüğü bilgisine ulaştı. Söz konusu yere giden polis, aracı ve ATM'yi buldu. Zanlıların parayı aldıktan sonra iz bırakmamak için minibüsü ve ATM'yi yaktıkları belirlendi.   Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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