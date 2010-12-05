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ÇALINAN ARACINI FACEBOOK ARACILIĞI İLE ARADI BURSA (A.A)

05 Aralık 2010 15:01

-ÇALINAN ARACINI FACEBOOK ARACILIĞI İLE ARADI BURSA (A.A) - 05.12.2010 - Bursa'da bir market işletmecisinin otomobilini çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına takıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde market işleten Mehmet Bilen'in iş yeri önünde park halindeki 16 J 3345 plakalı otomobili, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce çalındı. Durumu fark ettikten sonra iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Bilen, ilk önce marketin önüne gelerek çevreyi inceleyen hırsızların ardından bazı malzemeleri bagaja koyduktan sonra olay yerinden ayrıldıklarını gördü. Otomobilinin çalınmasından sonra facebook aracılığıyla tüm dostlarına araba plakasını ilettiğini kaydeden Bilen, ''Ertesi gün bir arkadaşım arabamı Gökdere kavşağında terk edilmiş halde olduğunu görerek beni aradı. Durumu polise bildirdim, onlar da arabamın üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de seyrederek zanlıları bulmak için inceleme başlattılar'' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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