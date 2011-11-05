-Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" SİVAS (A.A) - 04.11.2011 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, ''Ama lig maalesef bir galibiyetle veya bir mağlubiyetle bitmiyor. Önemli olan bu istikrarımızı sonuna kadar devam ettirmemiz'' dedi. Çalımbay, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, bu maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Zorlu bir periyota girdiklerini ifade eden Çalımbay, ''Beşiktaş ile oynadık. Belki de benim en üzüldüğüm maçlardan birisiydi. Hakikaten iyi futbol oynadık'' diye konuştu. Fenerbahçe maçından da mutlaka puan veya puanlar almaları gerektiğini bildiklerini ifade eden Çalımbay, şöyle konuştu: ''Maçın başından sonuna kadar arkadaşlarımıza ne görev verdiysek hepsini harfi harfine yaptılar. Hem oynatmadık, hem oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ama lig maalesef bir galibiyetle veya bir mağlubiyetle bitmiyor. Önemli olan bu istikrarımızı sonuna kadar devam ettirmemiz. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten mükemmel bir grafik çizdiler. Herkes görevini dört dörtlük bir şekilde yaptı.'' Fenerbahçe'nin çok iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, şöyle devam etti: ''Alex'in olmaması da tabii ki Fenerbahçe için çok büyük bir dezavantaj oldu. Çünkü, en kötü ölü topları bile mükemmel şekilde kullanıyor. Tabii ki üç gün önce de çok büyük tempoda maç oynadılar, o da bizim için bir avantajdı. Ama hepsi bir tarafa, gerçekten maçın başından sonuna kadar mükemmel bir futbol oynadı arkadaşlarımız. Ben bütün takımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarımızda da aynı performansı göstermemiz gerekiyor.''