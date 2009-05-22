Çalımbay: Trabzonspor maçını kazanacağız



Turkcell Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hiçbir aksiliğin kendilerini yıldırmayacağını belirterek, Trabzonspor maçında galip gelen tarafın Eskişehirspor olacağını söyledi.





Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen haftaki Konyaspor maçının iki takım açısından çok önemli olduğunu, futbolcuların büyük gayret göstererek bu maçta taraftara galibiyet hediye ettiğini kaydetti.



Bu hafta sonu Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmanın son derece önemli olduğunu anlatan Çalımbay, ''Oyuncularımız da bunun bilincinde. Bu karşılaşmayı kader maçı gibi görüp ona göre çıkacağız. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Dün istenmeyen bir olay oldu, üzüldük. Ancak Türkiye'deki kulüplere baktığımızda bu tür olaylar yaşanıyor ekonomik krizden dolayı. Paralarını alamadıkları için dün antrenmana çıkmayan futbolcuların sorunlarını çözmek için yönetim elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün bu sorunu çözeceğiz ve arkadaşlar antrenmana çıkacaklar. En iyi şekilde hazırlanacağız. Trabzonspor maçı öncesi böyle bir olayı yaşamak istemezdik ama bu durumun bizi etkilemeyeceğini düşünüyorum. Eskişehirspor'da manevi destek çok, ancak maddi destek maalesef az olduğu için böyle maddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Arkadaşlarımızla konuşup olayı tatlıya bağlayacağız. Hiçbir aksilik bizi yıldırmayacak ve Trabzonspor maçında galip gelen taraf biz olacağız'' dedi.



Çalımbay, Emre ile Engin'in cezalı olduğunu, kaleci İvesa'nın oynayamadığını, Lovrek'in tedavisinin sürdüğünü de belirterek, ufak tefek sakatlıkları olan oyuncuların tedavilerinin maç öncesi tamamlanacağın ümit ettiğini sözlerine ekledi.



