-ÇALIMBAY: GEREKEN NE VARSA YAPTIK İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında yapmaları gereken her şeyi yerine getirdiklerini, ancak pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Çalımbay, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor'un başına yeni geçtiğini hatırlatarak, ''Fazla çalışma ortamı olmadı. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi değildi. Ancak benden önceki gol yeme sorunu bu maçta da devam etti. İkinci yarı riske girdik. Ne olması gerekiyorsa yaptık. Bir takımın deplasmanda yapması gereken her şeyi yaptık. Beşiktaş'ın net pozisyonu yoktu. Pozisyonlarımızı değerlendiremedik'' diye konuştu. -''BEŞİKTAŞ'IN YERİ AYRI''- Beşiktaş'ta bundan sonraki sezonlarda çalışmak isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu ise Çalımbay, ''Beşiktaş'ın yeri futbol hayatımda ayrı. Başka takımda oynamadım. 13 yaşında girdim, 33 yaşında çıktım. Bugün ilginç duygular yaşadım. Eski takımıma karşı doğduğum yerin takımın başında oldum. Futbolun neyi getireceği belli değil. Daha önce görev yapmıştım. Yarım kalmıştı. İstendiğinde neden olmasın'' dedi. Beşiktaş'ı da değerlendiren Rıza Çalımbay, şunları söyledi: ''Beşiktaş Türkiye'nin en kaliteli oyuncularına sahip. Geniş kadrosunda iyi oyuncular var. Şansızlıklar oyuncularını biraraya getiremedi. Bu da dezavantaj oldu, ama her takımın böyle inişli çıkışlı grafiği olur. Bu kadroyla istedikleri yere gelecekler. Rakip takımın listesini elimize aldığımızda bir 11'ine bir de 18'ine bakıyoruz. Umut bağladıkları oyuncuları olmaması sıkıntı oldu.'' Siyah-beyazlı takımın şampiyonluk şansı sorusunu ise tecrübeli çalıştırıcı, ''Şampiyonluk ortada. Artık Anadolu takımları iyi çıkış yapıyor ve yapacaklar. (Üç büyükler kesin şampiyon) dememiz mümkün değil'' şeklinde yanıtladı.