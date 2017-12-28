Çalımbay: "İkinci yarı ilk 3 maçı kazanırsak şampiyonluğa oynarız"

İSTANBUL - (DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve geldiği 9. haftadan bu yana elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu, ligin ilk yarısını da hedefledikleri puanla tamamladıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) değerlendiren ve ikinci yarı için iddialı mesajlar veren Çalımbay; \"Burada işbaşı yaptığım günden bugüne her şey mükemmel geçti. İkinci yarı daha da iyi olacak. İlk maçı kazanırsak yukarıya oynarız, hem de en yukarıya, şampiyonluğa... Bu maçlar da Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe... Bu 3 maçı 9 puanla geçersek eğer yolumuz açılır\" ifadelerini kullandı.

\"SON 8 HAFTANIN LİDERİYİZ\"

Çalımbay şöyle devam etti:

\"9. haftada göreve gelir gelmez, iki antrenman yaptıktan sonra Malatyaspor karşısına çıktık ve yenildik. Golü de kendi kalemize attık. İşte benim görev yaptığım 8 haftada en üzüldüğüm maç budur. Takımı tanımıyordum, futbolcuların durumlarını da... Ancak sonra yükselişe geçtik ve alınması gereken tüm puanları aldık. Benim görev yaptığım dönemden bugüne değerlendirirsek bizim lider olduğumuzu görürsünüz. Başakşehir\'le 8 haftada aynı puanı topladık.Hem ligde, hem de kupada iyi gittik. Kritik galibiyetler aldık.\"

Bordo mavili takımın hocası, ligin ikinci yarısı için ise şu ifadeleri kullandı:

\"Bizim için lig ikinci yarıda yeniden başlıyor. Antalya\'da yapacağımız hazırlık kampını iyi değerlendirerek lige gireceğiz. Dediğim gibi başlangıç önemli. İlk 3 maçı kazanırsak şampiyonluğa oynarız diyebilirim. Kamp öncesi bazı kararlar almamız gerekiyor. Bunları aldığımızda her şey daha iyi olacak ve önümüz açılacak. Trabzonspor taraftarı istediği takımı gönül rahatlığı ile izleyebilecek.\"

\"ÖNCE KADRODAKİLERİN PARASI, SONRA TRANSFER\"

İlk yarının bitmesinin ardından yönetimle bir görüşme yaptığını vurgulayan Çalımbay, \"Şu andaki kadromuza 1-2 takviye yapabilirsek iyi olur. Özellikle kanatlardan golcü oyuncuya ihtiyacımız var. Ancak yönetime önce kadrodaki futbolculara borç varsa, günü geçmiş alacakları bulunuyorsa onların ödenmesi gerektiğini söyledim. Eğer zorluk, maddi sıkıntı varsa transfersiz de yolumuza devam edebileceğimizi bildirdim. Başkanımız elinden geleni yapacağını ve transfer için şartları oluşturmaya çalışacağını söyledi\" açıklamasını yaptı.

\"MUTSUZ OLAN GİDEBİLİR!..\"

Rıza Çalımbay, kadrodaki 27 oyuncunun da oynamak istediğini belirtti ve \"Ancak hepsini de oynatamıyorsunuz. Ben de kendilerine mutsuz olanın, futbol oynamak isteyenin başka takıma gidebileceğini ilettim. Çünkü kadromuzdaki mutsuz bir oyuncu tüm takımı etkiliyor. Önce bunu gidermeliyiz, sonra kampa gitmeliyiz\" dedi.

Trabzonspor\'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Çalımbay, \"Bu büyük camianın elbette ki beklentileri de büyük. Bu beklentilere yanıt vermek için çalışıyoruz ve çalışacağız. Ligin ikinci yarısında güzel günler bizi bekliyor\" diye konuştu.

